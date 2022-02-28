"Последний шанс спасти своих детей": Вакарчук, Дорн и Данилко обратились к россиянам

Несколько украинских знаменитостей записали видеообращения к россиянам с призывами помочь остановить войну и спасти своих детей, пока еще есть возможность. Среди них - лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, а также Иван Дорн и Андрей Данилко.

Вакарчук рассказал россиянам, что сейчас происходит в Украине.

"Пятые сутки по всей Украине погибают люди от российских бомб, наши мирные города еще несколько дней назад - сейчас находятся под ударами ваших баллистических ракет. Наши дети рождаются в бомбоубежищах и, как это ужасно, гибнут под аккомпанемент и из-за российских обстрелов", - сказал музыкант.

Он назвал действия России военным преступлением, равного которому не было в Европе со времен Второй мировой войны. Имя преступника известно всей планете, и остановить его могут именно россияне - даже если страшно.

"Вам кажется, что у вас не получится, вам кажется, что это очень страшно - всем выйти на улицы и требовать от выбранной вами же власти остановить это безумие и вывести ваши войска с территории Украины. Но этот страх ничтожен в сравнении с тем, в какую бездну ведёт всех вас обезумевший диктатор Путин", - подчеркнул Вакарчук.

Он призвал граждан России не молчать, пока еще не совсем поздно.

"Выходите! ВСЕ! На площади и улицы своих городов и деревень, по всей России - чем больше вас, тем меньше ваш страх. Требуйте прекратить войну!" - призвал лидер ОЭ.

Также он обратился к российским матерям, ведь сейчас их детей убивает Путин, отправляя пушечным мясом на войну.

"У вас есть последний шанс спасти своих детей - говорите с ними! Пусть отказываются ехать воевать в Украину! Не становитесь молчаливыми соучастниками убийств ваших детей кремлёвскими преступниками!" - призвал их Вакарчук.

"Россияне, спасите себя. Путин воюет не только с Украиной, с Европой, с цивилизацией, он воюет и с вами!" - подытожил артист.

Иван Дорн попросил россиян критически мыслить, не верить пропаганде о том, что нет никакой войны. Кроме своего обращения, он также прикрепил несколько видео того, как бомбят и уничтожают города и людей в Украине.

"Россияне, я прошу вас услышать! Тех, кто верит в то, что все мирно, и ваши войска не бомбят наши дома и что никакой войны нет. Предлагаю вам посмотреть на происходящее и с другой стороны! Критически мыслить, оценивая информацию под разными углами. Для того, чтобы обьяснить себе правдивость одной стороны, нужно убедиться в лживости другой стороны. Я буду сообщать вам об определенных и достоверных новостях, о которых в ваших СМИ не сообщается. Попробуйте присмотреться… Все видео проверены и были опубликованы уже ранее во многих источниках", - сказал исполнитель.

Не смог молчать и Андрей Данилко, который обратился к россиянам, в том числе и к звездам, с призывом не бояться Владимира Путина.

Он отмечает, что Путин действует по сценарию фашистской Германии, пытаясь копировать Гитлера.

"Я бы хотел российским людям, российским артистам, которые, конечно, боятся (понимаю, они, может, так не думают, но боятся), чтобы они прочитали детское стихотворение Корнея Чуковского "Тараканище". Кого вы боитесь, бля*ь? Посмотрите, это же все по сценарию фашисткой Германии - приемы, слова. Если он так хочет остаться в истории, он так копирует этого Гитлера, ему так хочется быть в книжках… Да ты, конечно, уже в книжках как Путин! Для того, чтобы быть Гитлером до конца, тебе нужно зайти в свой бункер и застрелиться на х*й!", - эмоционально сказал Данилко.