Вакансія на мільйон. Кому і за що в Україні платять скажені зарплати

Кому й за що платять найбільше

До 480 610 грн обіцяють платити менеджеру (експерту) з продажу нерухомості в Дубаї.

Обов'язки працівника:

проводити онлайн-зустрічі з клієнтами

укладати угоди

контролювати отримання оплати до моменту надходження коштів на рахунок

вести звітності в CRM-системі

Вимоги до кандидата:

вільна англійська

досвід роботи на посаді менеджера з продажу від 1 року

досвід продажу послуг і товарів преміум-сегмента (як перевага)

вміти ефективно користуватися ПК (Google Docs, будь-яка CRM)

бути енергійним

мати високий рівень емпатії та впевненості у собі

мати бажання вчитися, розвиватися, рости в професійному плані та бути лідером за результатами

Скриншот (work.ua)

380 000 грн може заробляти менеджер із закупівель у компанії, яка займається дистрибуцією брендів LUX-сегменту в різних країнах світу.

Обов'язки нового працівника:

вихід на виробників світових брендів і проведення переговорів щодо дистрибуції їхніх товарів

дослідження прайс-листів постачальників товарів і відбір найбільш конкурентоспроможних товарів для перепродажу

відбір товарів для закупівлі

здійснення закупівлі товарів відповідно до встановлених стандартів і процедур

управління поставками та забезпечення дотримання термінів

комунікація з постачальниками

контроль постійної наявності товару

аналіз і вивчення продажів

підготовка документації та укладення договорів із брендами

робота в CRM, з гугл-таблицями

ведення звітності власної роботи

Вимоги до кандидата:

досвід роботи зі світовими LUX-брендами

розуміння процесів закупівлі товарів та роботи з постачальниками

вільна англійська

відмінні навички аналізу даних і проведення переговорів

уважність до деталей

ініціативність

вміння працювати в команді

Скриншот (work.ua)

До 350 000 грн обіцяють IT-інженеру Middle (Senior) DevOps Engineer.

Обов'язки нового працівника:

проектування, налаштування та підтримка інфраструктури для розробки, тестування та розгортання веб-додатків та мікросервісів

автоматизація процесів розгортання, моніторингу та масштабування з використанням сучасних інструментів й технологій

забезпечення безпеки та надійності інфраструктури, включаючи резервне копіювання даних та керування доступом

співпраця з розробницькою командою для забезпечення безперебійної та ефективної роботи додатків

моніторинг та аналіз продуктивності системи, виявлення та усунення "вузьких місць"

робота над оптимізацією інфраструктури для забезпечення максимальної продуктивності та масштабованості

Вимоги до кандидата:

досвід роботи щонайменше п'ять років

глибоке розуміння принципів DevOps та досвід їх впровадження

досвід роботи з AWS, Azure, Google Cloud

досвід налаштування та керування Docker, Kubernetes

знання інструментів Terraform, Ansible.

досвід в налаштуванні та підтримці Prometheus, Grafana

навички у сфері мережевої безпеки

досвід роботи з CI/CD інструментами (Jenkins, GitLab CI/CD).

знання мов Python, Bash для автоматизації завдань

досвід у керуванні проектами та системами

комунікабельність, вміння працювати в команді

Скриншот (work.ua)

До 350 000 грн також обіцяють IT-розробнику Senior Python Developer (Full-Stack).

Обов'язки нового працівника:

розробка, тестування та обслуговування прикладного програмного інтерфейсу (API) та інших сервісів

керівництво розробкою інтерфейсу та іншими аспектами проекту

забезпечення безперебійної роботи користувача

адаптація під нові технології та методології

Вимоги до кандидата:

досвід роботи щонайменше п'ять років (розробки на Python)

наявність зареєстрованого ФОПу

вільна письмова та усна англійська

перевірений досвід контейнеризації та оркестровки

вміння працювати з хмарними сервісами

розробка Front-end (верстка публічної частини web-додатків) з використанням будь-якого сучасного фреймворку (інфраструктури програмних рішень, що полегшує розробку складних систем)

Скриншот (work.ua)

Ринок праці на тлі війни

Останніми місяцями на ринку праці дещо знизилися темпи зростання та зменшилась кількість шукачів. Водночас підросли зарплати, що є закономірною реакцією роботодавців на конкуренцію за кандидатів.

Експерти вважають, що в цілому ринок праці продовжує відновлюватись. Вирівнюється також географія пропозицій роботи.

Лідерами за кількістю роботи (вакансій) є:

Київська область

Львівська область

Дніпропетровська область

Одеська область

Харківська область

Як змінюється середня зарплата

Влітку продовжилось зростання зарплат українців. За першу половину 2023 року середня зарплата в Україні збільшилася на 13% - з 15 000 грн до 17 000 грн.

Найбільше зарплати зросли:

у Київській області (з 18 200 грн до 18 750 грн)

у Львівській області (з 16 000 грн до 16 775 грн)

в Одеській області (з 16 000 грн до 16 275 грн)

у Харківській області (з 15 000 грн до 16 000 грн)

Станом на зараз середня зарплата по Україні становить приблизно 17 500 грн.

Хто заробляє немалі гроші в Україні

Якщо не брати до уваги керівників чи ІТ-шників, найбільше в Україні сьогодні заробляють такі спеціалісти:

медіабаєр (відповідальний за придбання часу чи друкарської площі для розміщення рекламних повідомлень у ЗМІ) - 55 000 грн

водій-міжнародник - 40 000 грн

ендодонтист (займається лікуванням кореневих каналів зубів), керівник будівельного проєкту, менеджер по роботі з супермаркетами - 35 000 грн

бізнес-аналітик - 34 000 грн

рихтувальник, рієлтор - 32 500 грн

3D-візуалізатор - 31 500 грн

координатор зі збуту - 31 000 грн

автомеханік, дизеліст, регіональний менеджер, технолог меблів - 30 000 грн

кур'єр з авто - 29 000 грн

автоелектрик, менеджер з розвитку - 28 000 грн

Найменші зарплати (від 7 000 грн до 10 000 грн) отримують: