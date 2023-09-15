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Вакансия на миллион. Кому и за что в Украине платят бешеные зарплаты

Зарплаты украинцев постепенно, но растут (фото: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Кто из нас хоть иногда не мечтал работать как можно меньше и получать за это миллионы? Реальность доказывает, что квалифицированные специалисты с основательным образованием и опытом действительно могут зарабатывать большие деньги.

Styler проанализировал данные исследования Work.ua и теперь делится с вами информацией о том, кому и за что в Украине платят огромные зарплаты.

Кому и за что платят больше всего

До 480 610 грн обещают платить менеджеру (эксперту) по продаже недвижимости в Дубае.

Обязанности работника:

  • проводить онлайн-встречи с клиентами
  • заключать сделки
  • контролировать получение оплаты до момента поступления средств на счет
  • вести отчетности в CRM-системе

Требования к кандидату:

  • свободный английский
  • опыт работы в должности менеджера по продажам от 1 года
  • опыт продажи услуг и товаров премиум-сегмента (как преимущество)
  • уметь эффективно пользоваться ПК (Google Docs, любой CRM)
  • быть энергичным
  • иметь высокий уровень эмпатии и уверенности в себе
  • иметь желание учиться, развиваться, расти в профессиональном плане и быть лидером по результатам

Скриншот (work.ua)

380 000 грн может зарабатывать менеджер по закупкам в компании, занимающейся дистрибуцией брендов LUX-сегмента в разных странах мира.

Обязанности нового работника:

  • выход на производителей мировых брендов и проведение переговоров по дистрибуции их товаров
  • исследование прайс-листов поставщиков товаров и отбор наиболее конкурентоспособных товаров для перепродажи
  • отбор товаров для закупки
  • осуществление закупки товаров в соответствии с установленными стандартами и процедурами
  • управление поставками и обеспечение соблюдения сроков
  • коммуникация с поставщиками
  • контроль постоянного наличия товара
  • анализ и изучение продаж
  • подготовка документации и заключение договоров с брендами
  • работа в CRM
  • ведение отчетности собственной работы

Требования к кандидату:

  • опыт работы с мировыми LUX-брендами
  • понимание процессов закупки товаров и работы с поставщиками
  • свободный английский
  • отличные навыки анализа данных и проведение переговоров
  • внимательность к деталям
  • инициативность
  • умение работать в команде

Скриншот (work.ua)

До 350 000 грн обещают IT-инженеру Middle (Senior) DevOps Engineer.

Обязанности нового работника:

  • проектирование, настройка и поддержка инфраструктуры для разработки, тестирования и развертывания веб-приложений и микросервисов
  • автоматизация процессов развертывания, мониторинга и масштабирования с использованием современных инструментов и технологий
  • обеспечение безопасности и надежности инфраструктуры, включая резервное копирование данных и управление доступом
  • сотрудничество с командой разработчиков для обеспечения бесперебойной и эффективной работы приложений
  • мониторинг и анализ производительности системы, выявление и устранение "узких мест"
  • работа над оптимизацией инфраструктуры для обеспечения максимальной производительности и масштабируемости

Требования к кандидату:

  • опыт работы не менее пяти лет
  • глубокое понимание принципов DevOps и опыт их внедрения
  • опыт работы с AWS, Azure, Google Cloud
  • опыт настройки и управления Docker, Kubernetes
  • знание инструментов Terraform, Ansible.
  • опыт в настройке и поддержке Prometheus, Grafana
  • навыки в сфере сетевой безопасности
  • опыт работы с инструментами CI/CD (Jenkins, GitLab CI/CD).
  • знание языков Python, Bash для автоматизации задач
  • опыт в управлении проектами и системами
  • коммуникабельность, умение работать в команде

Скриншот (work.ua)

До 350 000 грн также обещают IT-разработчику Senior Python Developer (Full-Stack).

Обязанности нового работника:

  • разработка, тестирование и обслуживание прикладного программного интерфейса (API) и других сервисов
  • руководство разработкой интерфейса и другими аспектами проекта
  • обеспечение бесперебойной работы пользователя
  • адаптация под новые технологии и методологии

Требования к кандидату:

  • опыт работы не менее пяти лет (разработки на Python)
  • наличие зарегистрированного ФЛП
  • свободный письменный и устный английский
  • проверенный опыт контейнеризации и оркестровки
  • умение работать с облачными сервисами
  • разработка Front-end (верстка публичной части web-приложений) с использованием любого современного фреймворка (инфраструктуры программных решений, что облегчает разработку сложных систем)

Скриншот (work.ua)

Рынок труда на фоне войны

В последние месяцы на рынке труда несколько снизились темпы роста и уменьшилось количество соискателей. В то же время выросли зарплаты, что является закономерной реакцией работодателей на конкуренцию за кандидатов.

Эксперты считают, что в целом рынок труда продолжает восстанавливаться. Выравнивается также география предложений.

Лидерами по количеству работы (вакансий) являются:

  • Киевская область
  • Львовская область
  • Днепропетровская область
  • Одесская область
  • Харьковская область

Как меняется средняя зарплата

Летом продолжился рост зарплат украинцев. За первую половину 2023 года средняя зарплата в Украине увеличилась на 13% - с 15 000 грн до 17 000 грн.

Больше всего зарплаты выросли:

  • в Киевской области (с 18200 грн до 18750 грн)
  • во Львовской области (с 16 000 грн. до 16 775 грн)
  • в Одесской области (с 16 000 грн до 16 275 грн)
  • в Харьковской области (с 15 000 грн. до 16 000 грн)

На сегодняшний день средняя зарплата по Украине составляет примерно 17 500 грн.

Кто зарабатывает приличные деньги в Украине

Если не считать руководителей или ИТ-шников, больше всего в Украине сегодня зарабатывают такие специалисты:

  • медиабаер (ответственный за приобретение времени или типографской площади для размещения рекламных сообщений в СМИ) - 55 000 грн
  • водитель-международник - 40 000 грн
  • эндодонтист (занимается лечением корневых каналов зубов), руководитель строительного проекта, менеджер по работе с супермаркетами - 35 000 грн
  • бизнес-аналитик - 34 000 грн
  • рихтовщик, риелтор - 32 500 грн
  • 3D-визуализатор - 31 500 грн
  • координатор по сбыту - 31 000 грн
  • автомеханик, дизелист, региональный менеджер, технолог мебели - 30 000 грн
  • курьер с авто - 29 000 грн
  • автоэлектрик, менеджер по развитию - 28 000 грн

Наименьшие зарплаты (от 7 000 грн до 10 000 грн) получают:

  • консьерж
  • санитар
  • уборщик
  • посудомоечник
  • портье

Напомним, несколько раньше мы рассказывали, как вырастет минимальная зарплата и выплаты бюджетникам в 2024 году.

Читайте также, в каких регионах Украины работать сейчас выгоднее всего.

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