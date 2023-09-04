Як зросте мінімальна зарплата та виплати бюджетникам у 2024 році: прогноз Мінфіну

Під час прогнозування державного бюджету на 2024 рік заплановано підвищення соціальних стандартів, які були заморожена у 2023 році через війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну .

Зокрема прогнозний розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року зросте на 400 гривень до 7 100 гривень, з 1 липня - до 8 000 гривень.

Прогнозний посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, від якої залежить зарплата бюджетників, з 1 січня 2024 року становить 3 195 гривень (зараз - 2 893 гривень).

Як заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, 1 січня 2024 року оплата праці держслужбовців буде здійснюватись на основі класифікації посад державної служби та системи грейдів. "Ми вважаємо це правильним підходом, і ці норми будуть прописані у проекті бюджету на наступний рік", - сказав він.

Грейдинг (система грейдів) - це система проведення оцінки та ранжування посад, в результаті чого посади розподіляють по групах, або за грейдами, у відповідності до їх цінності для організації з метою створення системи мотивування персоналу.

Мінімалка під час війни

Мінімальна зарплата в Україні не змінювалися з 1 жовтня 2022 року та становить 6700 гривень.

Раніше Міністерство фінансів України пропонувало поступове зростання рівня мінімальної зарплати, яка була заморожена у 2023 році через війну. Також пропонувалося підвищити зарплати бюджетникам.