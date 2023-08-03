Українцям почали збільшувати зарплати. В яких регіонах працювати найвигідніше

На розмір окладу впливає, зокрема, географічне розташування компанії чи підприємства. Йдеться не тільки про розмір міста, але і його близькість до зони бойових дій - чим більша небезпека, тим менш охоче піднімають зарплати.

Сьогодні збільшення середніх зарплат спостерігається у фахівців усіх рівнів кваліфікації - від початківців до найдосвідченіших працівників.

Про темпи зміни заробітної платні у різних регіонах України читайте нижче в матеріалі Styler.

Що впливає на ринок праці

Зміни зарплат багато в чому залежать від загальної економічної ситуації в країні. Згідно з даними Work.ua, в цілому можна виокремити такі фактори:

Інфляція

За 2022 рік, згідно з даними Держстату, інфляція склала 26,6%. Національний банк України очікує, що у 2023 році інфляція сповільниться до 14,8%, а у 2024 році знизиться до 9,6%.

Курс долара

Нині офіційний курс становить близько 36,7 грн за долар. Водночас за підсумками 2024 року середній офіційний курс долара в Україні може становити 41,8 грн.

Такий прогноз озвучив директор з інвестицій та глава департаменту R&D в Capital Times Артем Щербина на конференції з інвестицій Invest Talk Summit.

Експерт вважає, що у 2025 році середній курс долара складе 43,6 грн, а завершить рік - на рівні 44 грн.

Рівень середньої зарплати

Навесні 2023 року молодші спеціалісти отримували в середньому 13 000 грн, спеціалісти із досвідом не менше 2-3 років - 16 500 грн, а найкваліфікованіші робітники - 23 000 грн.

НБУ прогнозує, що у 2023 році середня номінальна зарплата зросте на 21,9%, а у 2024 році - на 19,2%.

Рівень безробіття

У 2022 році на тлі повномасштабного вторгнення РФ рівень безробіття значно зріс. НБУ оцінив його в 21,1%. Очікується, що впродовж наступних років цей показник поступово знижуватиметься: у 2023 році - до 18,3%, у 2024 році - до 16,5%, а у 2025 році - до 14,7%.

Крім того, на ринок праці нині впливають:

низька конкуренція за вакансії (кількість вакансій встановлює рекорди практично щомісяця)

дефіцит кваліфікованих кадрів (у зв'язку з міграцією українців за кордон і мобілізацією до лав ЗСУ)

запит на підвищення оплати від уже наявних працівників

ситуація на фронті, перебіг війни з агресором

Дохід українців у прифронтових регіонах

Найстабільніше зростання зарплат серед прифронтових регіонів спостерігається на Дніпропетровщині.

У Запоріжжі збільшився дохід фахівців із найнижчим рівнем кваліфікації та досвіду.

У Харкові після падіння зарплат у III кварталі 2022 року нині відбувається поступове повернення до попередніх значень.

І квартиль - середньоринковий рівень оплати праці молодшого спеціаліста з мінімальними навичками роботи. Медіана - середньоринковий рівень оплати праці спеціалістів, які мають досвід роботи не менше 2-3 років. ІІІ квартиль - середньоринковий рівень оплати праці спеціалістів із найрозвинутішими професійними навичками, на керівних посадах (інфографіка: Work.ua)

У Миколаєві зросли зарплати молодших спеціалістів.

В Одесі дохід громадян почав збільшуватися від початку 2023 року.

Як змінились зарплати в Миколаєві та Одесі (інфографіка: Work.ua)

У Херсонській області, згідно з даними про кількість вакансій, ринок праці показав відновлення на 11%.

В яких регіонах зарплати зросли найбільше

Найбільше зростання зарплат відбулось у містах:

на заході (до +23%)

в центрі (до +17%)

Там дохід громадян фактично підтягнувся до рівня півдня і сходу (де оплата праці була дещо вищою, ніж в цілому по Україні).

Часткове зростання середніх зарплат відбулось:

на півночі: Суми (+9%), Житомир (+17%)

на півдні: Одеса (+7%)

на центральному сході: Дніпро (+14%)

Де і як середні зарплати змінились за рік (інфографіка: Work.ua)

В цілому можна сказати, що такі зміни є наслідком релокації компаній та підприємств на тлі війни.

Не останнім фактором виступає і масове переміщення українців із прифронтових областей подалі від бойових дій.

Здорожчання життя в містах, куди переїхало багато українців, також підвищує запити працівників щодо заробітних плат і впливає на ринок.