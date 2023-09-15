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Вакансія на мільйон. Кому і за що в Україні платять скажені зарплати

П'ятниця 15 вересня 2023 19:00
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Вакансія на мільйон. Кому і за що в Україні платять скажені зарплати Зарплати українців поступово, але ростуть (фото: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Хто з нас хоч інколи не мріяв працювати якнайменше та отримувати за це мільйони? Реальність доводить, що кваліфіковані фахівці з ґрунтовною освітою й потужним досвідом дійсно можуть заробляти великі гроші.

Styler проаналізував дані дослідження Work.ua, і тепер ділиться з вами інформацією про те, кому та за що в Україні платять шалені зарплати.

Кому й за що платять найбільше

До 480 610 грн обіцяють платити менеджеру (експерту) з продажу нерухомості в Дубаї.

Обов'язки працівника:

  • проводити онлайн-зустрічі з клієнтами
  • укладати угоди
  • контролювати отримання оплати до моменту надходження коштів на рахунок
  • вести звітності в CRM-системі

Вимоги до кандидата:

  • вільна англійська
  • досвід роботи на посаді менеджера з продажу від 1 року
  • досвід продажу послуг і товарів преміум-сегмента (як перевага)
  • вміти ефективно користуватися ПК (Google Docs, будь-яка CRM)
  • бути енергійним
  • мати високий рівень емпатії та впевненості у собі
  • мати бажання вчитися, розвиватися, рости в професійному плані та бути лідером за результатами

Вакансія на мільйон. Кому і за що в Україні платять скажені зарплати

Скриншот (work.ua)

380 000 грн може заробляти менеджер із закупівель у компанії, яка займається дистрибуцією брендів LUX-сегменту в різних країнах світу.

Обов'язки нового працівника:

  • вихід на виробників світових брендів і проведення переговорів щодо дистрибуції їхніх товарів
  • дослідження прайс-листів постачальників товарів і відбір найбільш конкурентоспроможних товарів для перепродажу
  • відбір товарів для закупівлі
  • здійснення закупівлі товарів відповідно до встановлених стандартів і процедур
  • управління поставками та забезпечення дотримання термінів
  • комунікація з постачальниками
  • контроль постійної наявності товару
  • аналіз і вивчення продажів
  • підготовка документації та укладення договорів із брендами
  • робота в CRM, з гугл-таблицями
  • ведення звітності власної роботи

Вимоги до кандидата:

  • досвід роботи зі світовими LUX-брендами
  • розуміння процесів закупівлі товарів та роботи з постачальниками
  • вільна англійська
  • відмінні навички аналізу даних і проведення переговорів
  • уважність до деталей
  • ініціативність
  • вміння працювати в команді

Вакансія на мільйон. Кому і за що в Україні платять скажені зарплати

Скриншот (work.ua)

До 350 000 грн обіцяють IT-інженеру Middle (Senior) DevOps Engineer.

Обов'язки нового працівника:

  • проектування, налаштування та підтримка інфраструктури для розробки, тестування та розгортання веб-додатків та мікросервісів
  • автоматизація процесів розгортання, моніторингу та масштабування з використанням сучасних інструментів й технологій
  • забезпечення безпеки та надійності інфраструктури, включаючи резервне копіювання даних та керування доступом
  • співпраця з розробницькою командою для забезпечення безперебійної та ефективної роботи додатків
  • моніторинг та аналіз продуктивності системи, виявлення та усунення "вузьких місць"
  • робота над оптимізацією інфраструктури для забезпечення максимальної продуктивності та масштабованості

Вимоги до кандидата:

  • досвід роботи щонайменше п'ять років
  • глибоке розуміння принципів DevOps та досвід їх впровадження
  • досвід роботи з AWS, Azure, Google Cloud
  • досвід налаштування та керування Docker, Kubernetes
  • знання інструментів Terraform, Ansible.
  • досвід в налаштуванні та підтримці Prometheus, Grafana
  • навички у сфері мережевої безпеки
  • досвід роботи з CI/CD інструментами (Jenkins, GitLab CI/CD).
  • знання мов Python, Bash для автоматизації завдань
  • досвід у керуванні проектами та системами
  • комунікабельність, вміння працювати в команді

Вакансія на мільйон. Кому і за що в Україні платять скажені зарплати

Скриншот (work.ua)

До 350 000 грн також обіцяють IT-розробнику Senior Python Developer (Full-Stack).

Обов'язки нового працівника:

  • розробка, тестування та обслуговування прикладного програмного інтерфейсу (API) та інших сервісів
  • керівництво розробкою інтерфейсу та іншими аспектами проекту
  • забезпечення безперебійної роботи користувача
  • адаптація під нові технології та методології

Вимоги до кандидата:

  • досвід роботи щонайменше п'ять років (розробки на Python)
  • наявність зареєстрованого ФОПу
  • вільна письмова та усна англійська
  • перевірений досвід контейнеризації та оркестровки
  • вміння працювати з хмарними сервісами
  • розробка Front-end (верстка публічної частини web-додатків) з використанням будь-якого сучасного фреймворку (інфраструктури програмних рішень, що полегшує розробку складних систем)

Вакансія на мільйон. Кому і за що в Україні платять скажені зарплати

Скриншот (work.ua)

Ринок праці на тлі війни

Останніми місяцями на ринку праці дещо знизилися темпи зростання та зменшилась кількість шукачів. Водночас підросли зарплати, що є закономірною реакцією роботодавців на конкуренцію за кандидатів.

Експерти вважають, що в цілому ринок праці продовжує відновлюватись. Вирівнюється також географія пропозицій роботи.

Лідерами за кількістю роботи (вакансій) є:

  • Київська область
  • Львівська область
  • Дніпропетровська область
  • Одеська область
  • Харківська область

Як змінюється середня зарплата

Влітку продовжилось зростання зарплат українців. За першу половину 2023 року середня зарплата в Україні збільшилася на 13% - з 15 000 грн до 17 000 грн.

Найбільше зарплати зросли:

  • у Київській області (з 18 200 грн до 18 750 грн)
  • у Львівській області (з 16 000 грн до 16 775 грн)
  • в Одеській області (з 16 000 грн до 16 275 грн)
  • у Харківській області (з 15 000 грн до 16 000 грн)

Станом на зараз середня зарплата по Україні становить приблизно 17 500 грн.

Хто заробляє немалі гроші в Україні

Якщо не брати до уваги керівників чи ІТ-шників, найбільше в Україні сьогодні заробляють такі спеціалісти:

  • медіабаєр (відповідальний за придбання часу чи друкарської площі для розміщення рекламних повідомлень у ЗМІ) - 55 000 грн
  • водій-міжнародник - 40 000 грн
  • ендодонтист (займається лікуванням кореневих каналів зубів), керівник будівельного проєкту, менеджер по роботі з супермаркетами - 35 000 грн
  • бізнес-аналітик - 34 000 грн
  • рихтувальник, рієлтор - 32 500 грн
  • 3D-візуалізатор - 31 500 грн
  • координатор зі збуту - 31 000 грн
  • автомеханік, дизеліст, регіональний менеджер, технолог меблів - 30 000 грн
  • кур'єр з авто - 29 000 грн
  • автоелектрик, менеджер з розвитку - 28 000 грн

Найменші зарплати (від 7 000 грн до 10 000 грн) отримують:

  • консьєрж
  • санітар
  • прибиральник
  • посудомийник
  • портьє

Нагадаємо, дещо раніше ми розповідали, як зросте мінімальна зарплата та виплати бюджетникам у 2024 році.

Читайте також, в яких регіонах України працювати зараз найвигідніше.

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Зарплата в Україні работа в Украине