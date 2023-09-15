Вакансия на миллион. Кому и за что в Украине платят бешеные зарплаты

Кто из нас хоть иногда не мечтал работать как можно меньше и получать за это миллионы? Реальность доказывает, что квалифицированные специалисты с основательным образованием и опытом действительно могут зарабатывать большие деньги.

Styler проанализировал данные исследования Work.ua и теперь делится с вами информацией о том, кому и за что в Украине платят огромные зарплаты.

Кому и за что платят больше всего

До 480 610 грн обещают платить менеджеру (эксперту) по продаже недвижимости в Дубае.

Обязанности работника:

проводить онлайн-встречи с клиентами

заключать сделки

контролировать получение оплаты до момента поступления средств на счет

вести отчетности в CRM-системе

Требования к кандидату:

свободный английский

опыт работы в должности менеджера по продажам от 1 года

опыт продажи услуг и товаров премиум-сегмента (как преимущество)

уметь эффективно пользоваться ПК (Google Docs, любой CRM)

быть энергичным

иметь высокий уровень эмпатии и уверенности в себе

иметь желание учиться, развиваться, расти в профессиональном плане и быть лидером по результатам

Скриншот (work.ua)

380 000 грн может зарабатывать менеджер по закупкам в компании, занимающейся дистрибуцией брендов LUX-сегмента в разных странах мира.

Обязанности нового работника:

выход на производителей мировых брендов и проведение переговоров по дистрибуции их товаров

исследование прайс-листов поставщиков товаров и отбор наиболее конкурентоспособных товаров для перепродажи

отбор товаров для закупки

осуществление закупки товаров в соответствии с установленными стандартами и процедурами

управление поставками и обеспечение соблюдения сроков

коммуникация с поставщиками

контроль постоянного наличия товара

анализ и изучение продаж

подготовка документации и заключение договоров с брендами

работа в CRM

ведение отчетности собственной работы

Требования к кандидату:

опыт работы с мировыми LUX-брендами

понимание процессов закупки товаров и работы с поставщиками

свободный английский

отличные навыки анализа данных и проведение переговоров

внимательность к деталям

инициативность

умение работать в команде

Скриншот (work.ua)

До 350 000 грн обещают IT-инженеру Middle (Senior) DevOps Engineer.

Обязанности нового работника:

проектирование, настройка и поддержка инфраструктуры для разработки, тестирования и развертывания веб-приложений и микросервисов

автоматизация процессов развертывания, мониторинга и масштабирования с использованием современных инструментов и технологий

обеспечение безопасности и надежности инфраструктуры, включая резервное копирование данных и управление доступом

сотрудничество с командой разработчиков для обеспечения бесперебойной и эффективной работы приложений

мониторинг и анализ производительности системы, выявление и устранение "узких мест"

работа над оптимизацией инфраструктуры для обеспечения максимальной производительности и масштабируемости

Требования к кандидату:

опыт работы не менее пяти лет

глубокое понимание принципов DevOps и опыт их внедрения

опыт работы с AWS, Azure, Google Cloud

опыт настройки и управления Docker, Kubernetes

знание инструментов Terraform, Ansible.

опыт в настройке и поддержке Prometheus, Grafana

навыки в сфере сетевой безопасности

опыт работы с инструментами CI/CD (Jenkins, GitLab CI/CD).

знание языков Python, Bash для автоматизации задач

опыт в управлении проектами и системами

коммуникабельность, умение работать в команде

Скриншот (work.ua)

До 350 000 грн также обещают IT-разработчику Senior Python Developer (Full-Stack).

Обязанности нового работника:

разработка, тестирование и обслуживание прикладного программного интерфейса (API) и других сервисов

руководство разработкой интерфейса и другими аспектами проекта

обеспечение бесперебойной работы пользователя

адаптация под новые технологии и методологии

Требования к кандидату:

опыт работы не менее пяти лет (разработки на Python)

наличие зарегистрированного ФЛП

свободный письменный и устный английский

проверенный опыт контейнеризации и оркестровки

умение работать с облачными сервисами

разработка Front-end (верстка публичной части web-приложений) с использованием любого современного фреймворка (инфраструктуры программных решений, что облегчает разработку сложных систем)

Скриншот (work.ua)

Рынок труда на фоне войны

В последние месяцы на рынке труда несколько снизились темпы роста и уменьшилось количество соискателей. В то же время выросли зарплаты, что является закономерной реакцией работодателей на конкуренцию за кандидатов.

Эксперты считают, что в целом рынок труда продолжает восстанавливаться. Выравнивается также география предложений.

Лидерами по количеству работы (вакансий) являются:

Киевская область

Львовская область

Днепропетровская область

Одесская область

Харьковская область

Как меняется средняя зарплата

Летом продолжился рост зарплат украинцев. За первую половину 2023 года средняя зарплата в Украине увеличилась на 13% - с 15 000 грн до 17 000 грн.

Больше всего зарплаты выросли:

в Киевской области (с 18200 грн до 18750 грн)

во Львовской области (с 16 000 грн. до 16 775 грн)

в Одесской области (с 16 000 грн до 16 275 грн)

в Харьковской области (с 15 000 грн. до 16 000 грн)

На сегодняшний день средняя зарплата по Украине составляет примерно 17 500 грн.

Кто зарабатывает приличные деньги в Украине

Если не считать руководителей или ИТ-шников, больше всего в Украине сегодня зарабатывают такие специалисты:

медиабаер (ответственный за приобретение времени или типографской площади для размещения рекламных сообщений в СМИ) - 55 000 грн

водитель-международник - 40 000 грн

эндодонтист (занимается лечением корневых каналов зубов), руководитель строительного проекта, менеджер по работе с супермаркетами - 35 000 грн

бизнес-аналитик - 34 000 грн

рихтовщик, риелтор - 32 500 грн

3D-визуализатор - 31 500 грн

координатор по сбыту - 31 000 грн

автомеханик, дизелист, региональный менеджер, технолог мебели - 30 000 грн

курьер с авто - 29 000 грн

автоэлектрик, менеджер по развитию - 28 000 грн

Наименьшие зарплаты (от 7 000 грн до 10 000 грн) получают: