Вакансия на миллион. Кому и за что в Украине платят бешеные зарплаты
Кто из нас хоть иногда не мечтал работать как можно меньше и получать за это миллионы? Реальность доказывает, что квалифицированные специалисты с основательным образованием и опытом действительно могут зарабатывать большие деньги.
Styler проанализировал данные исследования Work.ua и теперь делится с вами информацией о том, кому и за что в Украине платят огромные зарплаты.
Кому и за что платят больше всего
До 480 610 грн обещают платить менеджеру (эксперту) по продаже недвижимости в Дубае.
Обязанности работника:
- проводить онлайн-встречи с клиентами
- заключать сделки
- контролировать получение оплаты до момента поступления средств на счет
- вести отчетности в CRM-системе
Требования к кандидату:
- свободный английский
- опыт работы в должности менеджера по продажам от 1 года
- опыт продажи услуг и товаров премиум-сегмента (как преимущество)
- уметь эффективно пользоваться ПК (Google Docs, любой CRM)
- быть энергичным
- иметь высокий уровень эмпатии и уверенности в себе
- иметь желание учиться, развиваться, расти в профессиональном плане и быть лидером по результатам
Скриншот (work.ua)
380 000 грн может зарабатывать менеджер по закупкам в компании, занимающейся дистрибуцией брендов LUX-сегмента в разных странах мира.
Обязанности нового работника:
- выход на производителей мировых брендов и проведение переговоров по дистрибуции их товаров
- исследование прайс-листов поставщиков товаров и отбор наиболее конкурентоспособных товаров для перепродажи
- отбор товаров для закупки
- осуществление закупки товаров в соответствии с установленными стандартами и процедурами
- управление поставками и обеспечение соблюдения сроков
- коммуникация с поставщиками
- контроль постоянного наличия товара
- анализ и изучение продаж
- подготовка документации и заключение договоров с брендами
- работа в CRM
- ведение отчетности собственной работы
Требования к кандидату:
- опыт работы с мировыми LUX-брендами
- понимание процессов закупки товаров и работы с поставщиками
- свободный английский
- отличные навыки анализа данных и проведение переговоров
- внимательность к деталям
- инициативность
- умение работать в команде
Скриншот (work.ua)
До 350 000 грн обещают IT-инженеру Middle (Senior) DevOps Engineer.
Обязанности нового работника:
- проектирование, настройка и поддержка инфраструктуры для разработки, тестирования и развертывания веб-приложений и микросервисов
- автоматизация процессов развертывания, мониторинга и масштабирования с использованием современных инструментов и технологий
- обеспечение безопасности и надежности инфраструктуры, включая резервное копирование данных и управление доступом
- сотрудничество с командой разработчиков для обеспечения бесперебойной и эффективной работы приложений
- мониторинг и анализ производительности системы, выявление и устранение "узких мест"
- работа над оптимизацией инфраструктуры для обеспечения максимальной производительности и масштабируемости
Требования к кандидату:
- опыт работы не менее пяти лет
- глубокое понимание принципов DevOps и опыт их внедрения
- опыт работы с AWS, Azure, Google Cloud
- опыт настройки и управления Docker, Kubernetes
- знание инструментов Terraform, Ansible.
- опыт в настройке и поддержке Prometheus, Grafana
- навыки в сфере сетевой безопасности
- опыт работы с инструментами CI/CD (Jenkins, GitLab CI/CD).
- знание языков Python, Bash для автоматизации задач
- опыт в управлении проектами и системами
- коммуникабельность, умение работать в команде
Скриншот (work.ua)
До 350 000 грн также обещают IT-разработчику Senior Python Developer (Full-Stack).
Обязанности нового работника:
- разработка, тестирование и обслуживание прикладного программного интерфейса (API) и других сервисов
- руководство разработкой интерфейса и другими аспектами проекта
- обеспечение бесперебойной работы пользователя
- адаптация под новые технологии и методологии
Требования к кандидату:
- опыт работы не менее пяти лет (разработки на Python)
- наличие зарегистрированного ФЛП
- свободный письменный и устный английский
- проверенный опыт контейнеризации и оркестровки
- умение работать с облачными сервисами
- разработка Front-end (верстка публичной части web-приложений) с использованием любого современного фреймворка (инфраструктуры программных решений, что облегчает разработку сложных систем)
Скриншот (work.ua)
Рынок труда на фоне войны
В последние месяцы на рынке труда несколько снизились темпы роста и уменьшилось количество соискателей. В то же время выросли зарплаты, что является закономерной реакцией работодателей на конкуренцию за кандидатов.
Эксперты считают, что в целом рынок труда продолжает восстанавливаться. Выравнивается также география предложений.
Лидерами по количеству работы (вакансий) являются:
- Киевская область
- Львовская область
- Днепропетровская область
- Одесская область
- Харьковская область
Как меняется средняя зарплата
Летом продолжился рост зарплат украинцев. За первую половину 2023 года средняя зарплата в Украине увеличилась на 13% - с 15 000 грн до 17 000 грн.
Больше всего зарплаты выросли:
- в Киевской области (с 18200 грн до 18750 грн)
- во Львовской области (с 16 000 грн. до 16 775 грн)
- в Одесской области (с 16 000 грн до 16 275 грн)
- в Харьковской области (с 15 000 грн. до 16 000 грн)
На сегодняшний день средняя зарплата по Украине составляет примерно 17 500 грн.
Кто зарабатывает приличные деньги в Украине
Если не считать руководителей или ИТ-шников, больше всего в Украине сегодня зарабатывают такие специалисты:
- медиабаер (ответственный за приобретение времени или типографской площади для размещения рекламных сообщений в СМИ) - 55 000 грн
- водитель-международник - 40 000 грн
- эндодонтист (занимается лечением корневых каналов зубов), руководитель строительного проекта, менеджер по работе с супермаркетами - 35 000 грн
- бизнес-аналитик - 34 000 грн
- рихтовщик, риелтор - 32 500 грн
- 3D-визуализатор - 31 500 грн
- координатор по сбыту - 31 000 грн
- автомеханик, дизелист, региональный менеджер, технолог мебели - 30 000 грн
- курьер с авто - 29 000 грн
- автоэлектрик, менеджер по развитию - 28 000 грн
Наименьшие зарплаты (от 7 000 грн до 10 000 грн) получают:
- консьерж
- санитар
- уборщик
- посудомоечник
- портье
Напомним, несколько раньше мы рассказывали, как вырастет минимальная зарплата и выплаты бюджетникам в 2024 году.
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