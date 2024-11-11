Білик назвала співачку, з якою сварилася через ревнощі до Коляденка (відео)

Ірина Білик відверто прокоментувала тему своїх стосунків з хореографом і телеведучим Дмитром Коляденком, з яким у неї тривали відносини у період з 2003 по 2006 рік.

Що з цього приводу сказала артистка, пише РБК Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube- програму "Запитала" з Надією Матвєєвою.

Ірина Білик висловилася про Дмитра Коляденка

Так, в рамках шоу Коляденко зателефонував своїй колишній обраниці, аби поспілкуватися з нею. Відповідаючи на одне з питань, вона чесно зізналася, що у минулому сварилася з Наталією Могилевською, оскільки ревнувала до Дмитра.

"Я дивилася всі програми і ревнувала до Наташі Могилевської. Ой, Боже, ми з нею ще сварилися через тебе", - сказала 54-річна знаменитість.

Мова про це зайшла тоді, коли Білик мала відповісти, в якому проєкті Коляденко був і в ролі хореографа, і в ролі співака. Ірина дала правильну відповідь: це програма "Шанс". Саме там Дмитро мав можливість попрацювати з Могилевською.

Дмитро під час зйомок телефонує Ірині Білик (скриншоти)

Потім Білик вирішила поставити своєму експартнеру ще одне питання, яке на якусь мить збило його з пантелику: "Хто була твоя кохана дружина - перша (Олена Коляденко, - прим.ред.) чи я?" - запитала виконавиця у Дмитра.

53-річний шоумен, трохи подумавши, дав майстерну відповідь:

"Ірина та Олена - найкращі жінки в Україні, бо таких, як вони, не буває", - сказав Коляденко.

Білик і Коляденко (фото: Анатолій Степанов, tochka.net)

Що відомо про стосунки Ірини Білик та Дмитра Коляденка

Вони були разом у період з 2003 по 2006 рік, як вже згадувалося вище, проте їхні стосунки були бурхливими. Не обходилися без запальних сварок, основною причиною яких була ревність.

Дмитро не приховував, що у минулому був дуже ревнивий і через це влаштовував різноманітні непередбачувані ситуації.

"Я дуже ревнивий. Я клеїв їй всю косметику. Це було дуже весело: я брав пудру, відкривав, суперклеєм мазав, закривав пудрочку. Хворий був, дурний. Брав парфуми, кришечку відкривав, суперклеєм намазував, закривав кришечку. Отака злість була. Я викидав диван із 13-го поверху на Оболоні. Я різав її костюми концертні", - ділився ведучий.

Однак після розставання зірки неодноразово підігрівали інтерес публіки, натякаючи на можливе возз’єднання. Вони й досі час від часу постять у мережі спільні фото та залишають неоднозначні коментарі, через що деякі фани все ще надіються, що ця пара може бути разом. Проте, як запевняв сам Дмитро, вони з Іриною "лише друзі і сексу між ними вже давно немає".

Колишні закохані неодноразово підігрівали чутки про своє возз'єднання (фото: Instagram співачки)

Що відомо про особисте життя Ірини Білик

Першим чоловіком зірки був продюсер Юрій Нікітін. Їхні офіційні стосунки тривали з 1990 по 1998 рік. Потім вона була у шлюбі з моделлю Андрієм Оверчуком - з 1998 по 2002. У цьому союзі у пари народився син Гліб.

З хореографом Дмитром Дікусаром, який нині служить у ЗСУ, Білик була разом з 2007 по 2010 рік. Вони взяли шлюб у Ріо-де-Жанейро.

Пізніше, після розлучення, Ірина одружилася з Русланом Ахмадовим, російським продюсером, фотографом і художником азербайджанського походження. У грудні 2015 року в них народився син Табріз за допомогою сурогатного материнства. Про розлучення з Ахмадовим зірка української сцени повідомила у квітні 2021 року.