Беременная звезда "Крепостной" откровенно высказалась о разводе и новой любви: "Это случайность"

Украинская актриса Анна Сагайдачная, которая недавно объявила о второй беременности , раскрыла некоторые детали дел сердечных.

Что сказала звезда сериала "Крепостная", пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее комментарий для программы "Ранок у великому місті".

Личная жизнь Анны Сагайдачной

Знаменитость не скрывает, что развод с Евгением Третьяком стал для нее испытанием, это решение было непростым. Для его принятия потребовалось длительное время.

"Это было мое решение, скажу так, и оно формировалось не один год. Я и мой бывший муж мы об этом действительно знаем, что были определенные вопросы, которые, к сожалению, мы не смогли решить", - сказала Анна.

Что же касается ее новой любви, то Сагайдачная отмечает, что эти отношения начались внезапно и стали для нее настоящей неожиданностью. Новая любовь пришла в ее жизнь, когда она уже находилась в процессе развода.

"Это случайность, эта встреча не была какой-то точно запланированной. Это совершенно новый человек в моей жизни, который упал мне как снег на голову, где-то там уже параллельно с разводом", - объяснила актриса.

скриншои из интервью

Также звезда поделилась, что ее новый партнер и отец будущего ребенка не имеет отношения к сфере шоу-бизнеса. На данный момент селебрити не готова раскрывать личность любимого, но, как она подчеркнула, если ей захочется это сделать, то она пойдет на такой шаг.

"Это так же, как с беременностью: настанет день, возможно, я проснусь через неделю и подумаю: "У нас столько классных фоток, почему я их прячу?" - отметила Анна.

Что известно об Анне Сагайдачной

Признание актриса получила после роли Натальи Дорошенко в костюмированной драме "Крепостная". Также она снялась в ряде фильмов и сериалов, в списке которых "Красная королева", "Справедливость", "Преданная", "Лучший друг".

Кроме актерства, занимается озвучкой фильмов и мультфильмов на украинском языке, номинировалась на премию "Телетриумф" за роль в сериале "Красная королева".

Анна Сагайдачная скоро станет мамой во второй раз (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

От брака с Евгением Третьяком у знаменитости есть сын. Сагайдачная сообщила о разводе всего несколько месяцев назад, в июне. Однако расстались с бывшим партнером они еще в прошлом году, просто актриса не говорила об этом фанам.

Несмотря на разрыв, оба остаются для сына Тимура хорошими родителями.