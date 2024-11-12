Саліванчук зізналася, чи вільне її серце після розлучення з чоловіком-депутатом

Акторка та зірка серіалів "Свати" й "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук розповіла, чи почала вона зустрічатися з кимось після розлучення з чоловіком - народним депутатом і колишнім продюсером "Кварталу 95" Олександром Божковим.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), у новому випуску шоу "Тур зірками" акторка розповіла, чи ходить вона на побачення й яким має бути чоловік, аби підкорити її серце.

Як живе Саліванчук після розлучення

На питання про нові стосунки акторка відповіла лаконічно та з посмішкою. Саліванчук зазначила, що нині її серце вільне.

"Я вільна і щаслива жінка", - заявила акторка.

Також вона розповіла, якого чоловіка хотіла би бачити поруч з собою. Виявилося, у Саліванчук є важливі та особливі принципи.

Саліванчук розповіла, чи хоче нових стосунків після розлучення (скріншот)

"Відштовхнути в чоловікові може тільки одне - якщо він говорить російською мовою. Хочеться, щоб він був щирий, щоб він був тут, в Україні, щоб він нікуди не втікав, був добрим і любив дітей. Все, звичайно, чого хоче кожна жінка", - пояснила зірка.

Зірка зазначила, що після розлучення минуло дуже мало часу. Тому нині вона присвячує себе дітям - вона виховує двох синів.

"Я ще просто закохуюсь в своїх двох маленьких чоловіків, з якими живу, це мої діти. Побачень ще не було", - заявила Саліванчук.

На питання про колишнього вона відповідати не стала. Артистка зазначила, що не хоче обговорювати тему стосунків та розкривати хоча б якісь деталі розлучення.

Що відомо про особисте життя Саліванчук

Акторка прожила 8 років у шлюбі з обранцем-нардепом. Від нього вона народила двох синів.

Але у березні стало відомо, що Саліванчук розлучається з чоловіком. Виявилося, це сталося ще давно.

Саліванчук з дітьми та колишнім чоловіком (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)

"18.05.2023 я розлучилась. Ще деякий час ми намагались урятувати сімʼю за ради дітей, але марно. Нажаль діти страждають в першу чергу, якщо їх батьки не щасливі. Тому так, я вільна", - написала вона.