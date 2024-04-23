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Беременная Джамала спела для раненых военных: трогательные кадры

Вторник 23 апреля 2024 18:48
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Беременная Джамала спела для раненых военных: трогательные кадры Джамала (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Джамала посетила один из реабилитационных центров в Киеве и сыграла камерный лайв для воинов, восстанавливающихся после ранений в зоне ведения боевых действий.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу RECOVERY.

Джамала с первых дней полномасштабного вторжения гастролирует по миру, чтобы собирать средства для Сил безопасности и обороны, а также на гуманитарные нужды украинцев.

Встреча с военными в киевском центре RECOVERY, по словам певицы, стала возможностью поблагодарить ребят, которые неутомимо дают отпор врагу.

Беременная Джамала спела для раненых военных: трогательные кадрыБеременная Джамала спела для раненых военных: трогательные кадры

Беременная Джамала спела для раненых военных: трогательные кадрыБеременная Джамала спела для раненых военных: трогательные кадры

Джамала встретилась с военными (фото: RECOVERY)

Во время выступления Джамала акцентировала на важности именно совместной борьбы за украинскую свободу и независимость.

"Очень важно поддерживать людей, которые видели, переживали то, чего не видели мы. И чем крепче и теснее будет эта связь - тем больше шансов, что мы сможем возродиться и восстановиться после всей боли и ужаса, который принесла война", - сказала исполнительница.

"Но помогать восстановиться и поддерживать наших защитников и защитниц нужно прямо сейчас", - отметила она.

В сетлисте специального выступления сошлись хиты из альбомов "Крила" и "Подих", "Любити" (EP). Прозвучала также и "1944", которая в 2016 году принесла Украине победу на песенном конкурсе "Евровидение".

Перед исполнением песни певица отметила, что только помня свою историю, мы можем сохранить самих себя.

Недавно известный украинский актер признался, готов ли пойти на фронт.

Также мы рассказывали, что украинская актриса осталась без квартиры из-за российской ракеты.

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