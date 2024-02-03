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Вагітна Джамала у Нацвідборі заспівала про друга, який загинув на війні

Джамала (скриншот з виступу співачки)
Автор: Дмитро Войналович

Вагітна третьою дитиною Джамала виступила на сцені Національного відбору на Євробачення 2024 з ніжним номером.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам насолодитися красою, витонченістю і голосом співачки.

 

"Дякую всім братам і сестрам, які захищають нашу країну", - сказала артистка після виконання пісні.

Зауважимо, що пісню "Мій брате" Джамала випустила нещодавно і присвятила композицію своєму полеглому на війні другові, який був їй ніби брат, але у січні 2022 року загинув від рук російських окупантів.

На думку зірки, найменше, що можна зробити стосовно людей, яких ми любили та які померли, захищаючи нас, - це пам'ятати і згадувати.

 

Пропонуємо вам переглянути відео виступів усіх артистів-учасників Нацвідбору на Євробачення 2024.

Раніше ми розповідали про 5 гучних скандалів у Нацвідборах, які українці досі не можуть забути.

Також нещодавно букмекери назвали нового лідера Євробачення.

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ЄвробаченняДжамала