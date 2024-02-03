Нацвідбір 2024. Відео виступів усіх артистів: серед них - і переможець
Гурт NAHABA на сцені Нацвідбору на Євробачення 2024
У Нацвідборі на Євробачення 2024 свої номери презентували усі конкурсанти. Серед них - і переможець відбору, який представить Україну на пісенному дійстві у Швеції.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам насолодитися усіма виступами, які зачарували, вразили і розчулили глядачів та меломанів нашої країни.
YAKTAK - "Lalala"
INGRET - "Keeper"
NAZVA - "Slavic English"
ANKA - "Палала"
Drevo - "Endless chain"
alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"
MÉLOVIN - "DREAMER"
SKYLERR - "Time is running out"
Ziferblat - "Place I Call Home"
YAGODY - "Tsunamia"
NAHABA - "GLASSS"
Раніше ми розповідали про 5 гучних скандалів у Нацвідборах до Євробачення, які українці досі не можуть забути.
Також нещодавно букмекери назвали нового лідера Євробачення 2024.