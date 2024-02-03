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Нацвідбір 2024. Відео виступів усіх артистів: серед них - і переможець

Україна, Субота 03 лютого 2024 20:55
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Нацвідбір 2024. Відео виступів усіх артистів: серед них - і переможець Гурт NAHABA на сцені Нацвідбору на Євробачення 2024
Автор: Дмитро Войналович

У Нацвідборі на Євробачення 2024 свої номери презентували усі конкурсанти. Серед них - і переможець відбору, який представить Україну на пісенному дійстві у Швеції.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам насолодитися усіма виступами, які зачарували, вразили і розчулили глядачів та меломанів нашої країни.

YAKTAK - "Lalala"

INGRET - "Keeper"

NAZVA - "Slavic English"

ANKA - "Палала"

Drevo - "Endless chain"

alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"

MÉLOVIN - "DREAMER"

SKYLERR - "Time is running out"

Ziferblat - "Place I Call Home"

YAGODY - "Tsunamia"

NAHABA - "GLASSS"

Раніше ми розповідали про 5 гучних скандалів у Нацвідборах до Євробачення, які українці досі не можуть забути.

Також нещодавно букмекери назвали нового лідера Євробачення 2024.

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