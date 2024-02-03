Нацвідбір 2024. Відео виступів усіх артистів: серед них - і переможець

У Нацвідборі на Євробачення 2024 свої номери презентували усі конкурсанти. Серед них - і переможець відбору, який представить Україну на пісенному дійстві у Швеції.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам насолодитися усіма виступами, які зачарували, вразили і розчулили глядачів та меломанів нашої країни.