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Джамала вагітна: перше фото з животиком

Субота 03 лютого 2024 13:41
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Джамала вагітна: перше фото з животиком У співачки вже є двоє дітей (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Поліна Іваненко

Українська співачка Джамала поділилася радісною новиною. Зірка чекає на третю дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Джамала розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Перше фото з животиком

Джамала приховувала вагітність декілька місяців. Лише сьогодні, 3 лютого, співачка вирішила зізнатися, що чекає на дитинку.

Вона зробила допис та виклала фото. На ньому співачка позує у сукні та ніжно тримається за животик. При цьому її обличчя закриває волосся.

"При надії. Це настільки глибоко… І зараз зовсім по-іншому це сприймаю. Маю у собі Надію, Віру та величезну Любов!" - написала вона.

Джамала вагітна: перше фото з животикомДжамала вагітна втретє (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Окрім цього, у Stories співачка показала архівні фото. Як виявилося, Джамала з'явилася з животиком на Нацвідборі у 2018 році, тоді вона чекала на першого сина. У 2020 вона була вагітна вдруге і чекала на молодшого сина, й також виступала на сцені. Нині ж вона знов вагітна та знов з'явиться на Нацвідборі.

Джамала вагітна: перше фото з животиком

Джамала вагітна: перше фото з животиком

Вагітна Джамала на архівних кадрах (скріншотах)

Реакція мережі

Усього за декілька хвилин допис почав активно збирати лайки. У коментарях радісні друзі та фани Джамали пишуть:

  • "Як це красиво! Легкої вагітності"
  • "Гарні новини!"
  • "Оце новини, вітаю!"
  • "Вітаю вас! Це неймовірно! Здоров'я та сил!"
  • "Нехай вищі сили вас оберігають".

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що відома художниця раптово підтримала скандальну Соню Морозюк.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що блогерка Шаманська зізналася, чому не повертається в Україну разом з сином.

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Джамала звезды шоу-бизнеса
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