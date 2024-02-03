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Беременная Джамала в Нацотборе спела о друге, погибшем на войне

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Дмитрий Войналович

Беременная третьим ребенком Джамала выступила на сцене Национального отбора на Евровидение 2024 года с нежным номером.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам насладиться красотой, утонченностью и голосом певицы.

 

"Благодарю всех братьев и сестер, которые защищают нашу страну", - сказала артистка после исполнения песни.

Заметим, что песню "Мій брат" Джамала выпустила недавно и посвятила композицию своему погибшему на войне другу, который был ей как брат, но в январе 2022 года погиб от рук российских оккупантов.

По мнению звезды, самое малое, что можно сделать в отношении людей, которых мы любили и которые умерли, защищая нас, это помнить и вспоминать их...

 

Предлагаем вам просмотреть видео выступлений всех артистов-участников Нацотбора на Евровидение 2024 года.

Ранее мы рассказывали о 5 громких скандалах в Нацотборах, которые украинцы до сих пор не могут забыть.

Также недавно букмекеры назвали нового фаворита Евровидения 2024.

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ЕвровидениеДжамала