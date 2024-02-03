Беременная Джамала в Нацотборе спела о друге, погибшем на войне

"Благодарю всех братьев и сестер, которые защищают нашу страну", - сказала артистка после исполнения песни.

Заметим, что песню "Мій брат" Джамала выпустила недавно и посвятила композицию своему погибшему на войне другу, который был ей как брат, но в январе 2022 года погиб от рук российских оккупантов.

По мнению звезды, самое малое, что можно сделать в отношении людей, которых мы любили и которые умерли, защищая нас, это помнить и вспоминать их...