Беременная Джамала в Нацотборе спела о друге, погибшем на войне

Беременная третьим ребенком Джамала выступила на сцене Национального отбора на Евровидение 2024 года с нежным номером.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам насладиться красотой, утонченностью и голосом певицы.
"Благодарю всех братьев и сестер, которые защищают нашу страну", - сказала артистка после исполнения песни.
Заметим, что песню "Мій брат" Джамала выпустила недавно и посвятила композицию своему погибшему на войне другу, который был ей как брат, но в январе 2022 года погиб от рук российских оккупантов.
По мнению звезды, самое малое, что можно сделать в отношении людей, которых мы любили и которые умерли, защищая нас, это помнить и вспоминать их...
Предлагаем вам просмотреть видео выступлений всех артистов-участников Нацотбора на Евровидение 2024 года.
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