Ніжні обійми та поцілунки: вагітна дружина Остапчука розчулила романтичними фото з чоловіком

Третя дружина ведучого Володимира Остапчука, бізнесвуменка та блогерка Катерина Полтавська, яка лише нещодавно вирішила змінити прізвище , поділилася у мережі новими фото разом із чоловіком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нову публікацію 24-річної дівчини в Instagram .

Як відомо, пара зараз чекає на дитину, яка має з'явитися на світ уже в грудні. Однак Полтавська, незважаючи на солідний термін вагітності, ще жодного разу не робила вагітні фотосесії, які зазвичай роблять у студії.

Остапчук та Полтавська (фото: instagram.com/poka.tya)

Для атмосферних світлин майбутні батьки зупинилися на незвичайному форматі - фотопрогулянці на природі на фоні гарних осінніх краєвидів. Крім того, шоумен та його дружина вибрали стильні образи у бежево-коричневій гамі, які гармонійно поєднувалися з фарбами осені.

Майбутні батьки (фото: instagram.com/poka.tya)

Катерина Полтавська постала в коричневих джинсах, бежевому боді, короткому кардигані, який вона не застебнула на всі гудзики, тим самим показавши животик, що округлився, а зверху накинула стильний жакет молочного відтінку.

Володимир Остапчук із дружиною (фото: instagram.com/poka.tya)

На деяких фото вона доповнила свій багатошаровий образ картатою сорочкою, зав'язаною нижче за пояс. Також дружина Остапчука приділила увагу прикрасам - стильний образ завершували підвіска у вигляді коня, непомітні сережки та окуляри.

Остапчук та Полтавська (фото: instagram.com/poka.tya)

Телеведучий для фотосесії вибрав сині джинси, коричневий светр та замшевий жакет. Він ніжно обіймав дружину, а також її вагітний животик.

Володимир Остапчук стане батьком утретє (фото: instagram.com/poka.tya)

Як відреагували у мережі

Фоловери зіркової пари відразу почали коментувати атмосферні знімки та незвичне бачення вагітної фотосесії:

"Яке чарівне нове бачення вагітної фотосесії"

"Як із кіно"

"Красиві"

"Прекрасні"

"Катерино, ви неймовірно шикарно і водночас ніжно виглядаєте"

"Який приємний вайб від вас"

"Дуже красиві атмосферні фото, від вас справді віє любов'ю. Ну і, звичайно ж, найкраще позує Тім".

Остапчук та Полтавська (фото: instagram.com/poka.tya)

Що відомо про третій шлюб Володимира Остапчука

Телеведучий до зустрічі з Полтавською, яка молодша за нього на 16 років, був двічі одружений. Він прожив 13 років із Оленою Войченко, а потім близько 2-х років із юристкою та нотаріусом Христиною Горняк.

У жовтні 2022 року він познайомився з Катериною, коли йому заблокували сторінку в Instagram, а Полтавська допомогла її відновити.

Як зізнавалася сама дівчина, після першого побачення вона не хотіла продовження стосунків, але Остапчук був наполегливим.

Наразі пара в очікуванні спільної дитини. Для Остапчука це буде третя дитина - шоумен має доньку Емілію та сина Евана, які зараз живуть у Канаді.

Остапчук та Полтавська (фото: instagram.com/poka.tya)