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Вагітна? Актриса Катерина Тишкевич "засвітила" животик (відео)

Четвер 06 червня 2024 15:54
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Вагітна? Актриса Катерина Тишкевич "засвітила" животик (відео) Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Автор: Поліна Іваненко

Українська акторка Катерина Тишкевич заінтригувала фанатів. Зірка показалася у відвертій фотосесії, але усі звернули увагу на її животик, який мережа назвала "вагітним".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким Тишкевич поділилася в Instagram.

Тишкевич запідозрили у вагітності

Так, актриса показалася у дуже ніжному образі. Вона позувала у білому напівпрозорому вбранні, але не показувала фігуру повністю. Тишкевич обрала ракурс, який максимально приховав зону животика.

Вагітна? Актриса Катерина Тишкевич &quot;засвітила&quot; животик (відео)

Вагітна? Актриса Катерина Тишкевич &quot;засвітила&quot; животик (відео)

Нові кадри з Тишкевич (скріншоти)

У коментарях актриса отримала чимало компліментів. Але з'явилися питання й про те, чи не вагітна Тишкевич. Юзери пишуть:

  • "Тишкевич вагітна!"
  • "Ви вагітна?"
  • "Дуже красива дівчинка".

Сама Тишкевич на питання про вагітність поки що не відповідає. Втім, можливо вона прокоментує цю тему згодом.

Що відомо про Катерину Тишкевич

Відома актриса вже багато років страждає від сильного головного болю. Через це вона навіть поставила свою кар'єру "на паузу". Хвороба Тишкевич має наукову назву - соматоморфний головний біль, викликаний функціональним уламком мозку. Ця недуга викликана порушенням біохімії мозку.

А у грудні 2023 року стало відомо, що актриса опинилась в реанімації. Це сталося через сепсис.

До слова, нещодавно ми вже розповідали, що вдова Кузьми Скрябіна відповіла, що співак думав про Тіну Кароль.

Окрім цього, раніше Дантес ошелешив сміливим макіяжем.

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