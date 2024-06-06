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Беременна? Актриса Екатерина Тышкевич "засветила" животик (видео)

Четверг 06 июня 2024 15:54
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Беременна? Актриса Екатерина Тышкевич "засветила" животик (видео) Екатерина Тышкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Автор: Полина Иваненко

Украинская актриса Екатерина Тышкевич заинтриговала фанатов. Звезда показалась в откровенной фотосессии, но все обратили внимание на ее животик, который сеть назвала "беременным".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Тышкевич поделилась в Instagram.

Тышкевич заподозрили в беременности

Так, актриса показалась в очень нежном образе. Она позировала в белом полупрозрачном наряде, но не показывала фигуру полностью. Тышкевич выбрала ракурс, максимально скрывавший зону животика.

Беременна? Актриса Екатерина Тышкевич &quot;засветила&quot; животик (видео)

Беременна? Актриса Екатерина Тышкевич &quot;засветила&quot; животик (видео)

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В комментариях актриса получила множество комплиментов. Но появились вопросы и о том, не беременна ли Тышкевич. Пользователи пишут:

  • "Тышкевич беременна!"
  • "Вы беременна?"
  • "Очень красивая девочка".

Сама Тышкевич на вопрос о беременности пока не отвечает. Впрочем, возможно, она прокомментирует эту тему впоследствии.

Что известно о Екатерине Тышкевич

Известная актриса уже много лет страдает от сильных головных болей. Поэтому она даже поставила свою карьеру "на паузу". У болезни Тышкевич есть научное название - соматоморфная головная боль, вызванная функциональным обломком мозга. Этот недуг вызван нарушением биохимии мозга.

А в декабре 2023 стало известно, что актриса оказалась в реанимации. Это произошло из-за сепсиса.

Кстати, недавно мы уже рассказывали, что вдова Кузьмы Скрябина ответила, что певец думал о Тине Кароль.

Кроме этого, ранее Дантес ошарашил смелым макияжем.

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