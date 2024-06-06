Дантес ошелешив сміливим макіяжем: таким ви його не бачили (відео)
Співак Володимир Дантес наважився на сміливий експеримент. Артист показався з яскравим макіяжем, а також приміряв неймовірно довгі нігті.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким Дантес поділився в Instagram.
Дантес показав незвичайний образ
Артист вирушив до відомого у мережі візажиста, аби той зробив йому максимально новий образ. Дантесу вклали волосся та зробили витончену зачіску. А макіяж вийшов дуже яскравим.
Співаку повністю "прибрали" брови, візажист майстерно їх замаскував спеціальними косметичними засобами. А очі артиста прикрасили синіми тінями й акцентними стрілками. Також Дантесу наліпили вії.
Дантес показався з макіяжем (скріншот)
Цікаво, що вуса для цього перевтілення залишили. А на пальці співака наділи спеціальні накладки, що імітують довжелезні нігті.
Не обійшлося й без стильного вбрання. Співак перевдягся у ніжно-блакитну футболку та прикрив одне плече штучним хутром. Також Дантес приміряв масивні сережки й сяючий чокер.
Як реагує мережа
У коментарях почалася "пожежа". Юзери оцінили експеримент Дантеса, не обійшлося без жартів. Коментатори пишуть:
- "В принципі, так не страшно і в ТЦК іти"
- "Кончіта Дантес, або Дантесіта Вурст"
- "Коли йшов у гримерку, але зайшов "не в ті двері"
- "Закриваємо інстаграм, краще за сьогодні вже не буде"
- "Який гарний образ. Виглядає дуже ефектно".
До слова, нещодавно Дантес та зірка кіно для дорослих об'єднались заради "недитячого" відео.
Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що вдова Кузьми Скрябіна відповіла, що співак думав про Тіну Кароль.