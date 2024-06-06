Дантес ошелешив сміливим макіяжем: таким ви його не бачили (відео)

Співак Володимир Дантес наважився на сміливий експеримент. Артист показався з яскравим макіяжем, а також приміряв неймовірно довгі нігті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким Дантес поділився в Instagram .

Дантес показав незвичайний образ

Артист вирушив до відомого у мережі візажиста, аби той зробив йому максимально новий образ. Дантесу вклали волосся та зробили витончену зачіску. А макіяж вийшов дуже яскравим.

Співаку повністю "прибрали" брови, візажист майстерно їх замаскував спеціальними косметичними засобами. А очі артиста прикрасили синіми тінями й акцентними стрілками. Також Дантесу наліпили вії.

Дантес показався з макіяжем (скріншот)

Цікаво, що вуса для цього перевтілення залишили. А на пальці співака наділи спеціальні накладки, що імітують довжелезні нігті.

Не обійшлося й без стильного вбрання. Співак перевдягся у ніжно-блакитну футболку та прикрив одне плече штучним хутром. Також Дантес приміряв масивні сережки й сяючий чокер.

Як реагує мережа

У коментарях почалася "пожежа". Юзери оцінили експеримент Дантеса, не обійшлося без жартів. Коментатори пишуть: