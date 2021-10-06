В Украине уже начали вводить карантинные ограничения для транспорта: где именно

В Украине в "красную" зону карантина могут попасть несколько областей уже на этой неделе из-за ситуации с эпидемией коронавируса, при этом об ограничении работы транспорта речь не велась. В то же время в Мелитополе Запорожской области уже приняли решение об усилении запретов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мелитопольского горсовета.
В городе, в частности, не будут пускать в общественный транспорт граждан без сертификатов о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.
Кроме того, перевозки будут осуществлять по сокращенному графику только в определенное время.
По результатам внеочередного заседания местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в Мелитополе решили с 7 октября ввести дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия.
Таким образом, с четверга, 7 октября, на городских автобусных маршрутах общего пользования перевозка будет проводиться только с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:00 при условии обязательного наличия у водителей и пассажиров:
Мелитопольских учеников и студентов до 18 лет в автобусах будут перевозить только при наличии справки из учебного заведения.
Напомним, ранее в Минздраве рассказали, как будет работать транспорт в "желтых" и "красных" зонах карантина.
Также мы писали о том, что не днях мэр Киева Виталий Кличко назвал возможные ограничения при усилении карантина в столице.