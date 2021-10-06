Угрожающий масштаб. Шмыгаль подтвердил появление "красных" зон на этой неделе: что закроют
В некоторых областях Украины ситуация с коронавирусом набирает угрожающего масштаба. На этой неделе введут "красную" зону.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заседание правительства.
"В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную зону", - заявил Шмыгаль.
Это значит, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированные.
Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации.
У работников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие COVID-сертификатов, отметил Шмыгаль.
Работа школ в "красной" зоне
В этой зоне учебные заведения будут работать оффлайн, только если 100% работников прошли полный курс вакцинации.
Детские сады и 1-4 классы школы продолжат работать в обычном, очном формате.
"Почти 81% работников школ вакцинировались по крайней мере одной дозой. Это позволяет большинству таких учебных заведений работать в обычном режиме в "желтой зоне", - заявил Шмыгаль.
Какие области могут попасть в "красную" зону
В Киевской школе экономики сообщили, что на этой неделе в эту зону могут попасть:
- Харьковская,
- Запорожская,
- Херсонская области.
Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может принять решение о переходе этих регионов в "красную" зону сегодня-завтра.