Угрожающий масштаб. Шмыгаль подтвердил появление "красных" зон на этой неделе: что закроют

В некоторых областях Украины ситуация с коронавирусом набирает угрожающего масштаба. На этой неделе введут "красную" зону.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заседание правительства .

"В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную зону", - заявил Шмыгаль.

Это значит, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированные.

Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации.

У работников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие COVID-сертификатов, отметил Шмыгаль.

Работа школ в "красной" зоне

В этой зоне учебные заведения будут работать оффлайн, только если 100% работников прошли полный курс вакцинации.

Детские сады и 1-4 классы школы продолжат работать в обычном, очном формате.

"Почти 81% работников школ вакцинировались по крайней мере одной дозой. Это позволяет большинству таких учебных заведений работать в обычном режиме в "желтой зоне", - заявил Шмыгаль.

Какие области могут попасть в "красную" зону

В Киевской школе экономики сообщили, что на этой неделе в эту зону могут попасть:

Харьковская,

Запорожская,

Херсонская области.

Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может принять решение о переходе этих регионов в "красную" зону сегодня-завтра.