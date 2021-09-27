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Усиление карантина в Украине: как будет работать транспорт в "желтых" и "красных" зонах

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Киев, Понедельник 27 сентября 2021 08:48
Усиление карантина в Украине: как будет работать транспорт в "желтых" и "красных" зонах Фото: главный санврач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Минздраве рассказали, как будет работать транспорт в "желтых" и "красных" зонах карантина. Пока речь о закрытии или об ограничении движения транспорта не идет.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для "РБК-Украина".

"Желтая" зона

В этой зоне ограничения для транспорта не предусмотрены, сообщил Кузин.

"Красная" зона

Для регионов красного уровня полномочия по установлению ограничений в общественном транспорте возложены на региональные комиссии ТЭБ и ЧС.

"То есть по сути областные комиссии могут принимать решение о приостановлении транспорта или ограничении его работы на уровне области. Но пока что речь о закрытии или ограничении движения транспорта не идет", - сообщил главный санитарный врач.

Он объяснил, что полная отмена также невозможна, потому что от этого зависят инфраструктурные вопросы, работа объектов критической инфраструктуры на уровне областей.

"Полное закрытие транспорта в некоторых областях происходило, однако абсолютно логично ввести вместо этого более жесткие эпидемические и профилактические требования к автотранспортному средству", - заявил Кузин.

Это контроль за использованием масок, дезинфекция самого транспорта, проветривание и отсутствие скопления как на местах ожидания, так и в самом транспорте.

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