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В Україні вже почали вводити карантинні обмеження для транспорту: де саме

Автор: Володимир Костирін

В Україні до "червоної" зони карантину можуть потрапити кілька областей вже на цьому тижні через ситуацію з епідемією коронавірусу, при цьому про обмеження роботи транспорту мова не йшла. Разом з тим у Мелітополі Запорізької області вже прийняли рішення про посилення заборон.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мелітопольської міськради.

У місті, зокрема, не пускатимуть у громадський транспорт громадян без сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 або негативного результату тестування.

Крім того, перевезення здійснюватимуть за скороченим графіком тільки в певний час.

За результатами позачергового засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС у Мелітополі вирішили від 7 жовтня запровадити додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи.

Таким чином, з четверга, 7 жовтня, на міських автобусних маршрутах загального користування перевезення буде проводитися тільки з 06:00 до 09:00 і з 16:00 до 19:00 за умови обов'язкової наявності у водіїв і пасажирів:

  • негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, яке проведено не більше ніж за 72 години до поїздки;
  • або документа, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу (навіть однієї дози);
  • або міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 (одна доза - "жовті" сертифікати або повний курс вакцинації - "зелені" сертифікати).

Мелітопольських учнів та студентів до 18 років в автобусах будуть перевозити тільки за наявності довідки з навчального закладу.

Які ще карантинні правила будуть в Мелітополі

  • Сфера освіти міста, включаючи дитячі садки, буде і далі працювати у звичайному режимі.
  • Обмеження в роботі будуть для розважальних центрів для дітей, також заборонять всі масові заходи (крім спортивних секцій і гуртків).
  • Ринки продовжать роботу, але продавців зобов'яжуть обладнати торгові місця екранами, а покупці повинні будуть дотримуватися дистанції та масочного режиму.
  • Заклади громадського харчування зможуть працювати, тільки якщо весь персонал буде вакцинований або матиме негативний тест на COVID-19.

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, як працюватиме транспорт у "жовтих" та "червоних" зонах карантину.

Також ми писали про те, що не днями мер Києва Віталій Кличко назвав можливі обмеження при посиленні карантину в столиці.

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