Кличко назвал возможные ограничения при усилении карантина в Киеве

Сегодня в Киеве и в дальнейшем остается большой процент невакцинированных граждан. В случае усиления карантина, вероятно, в городе введут более жесткие условия для людей, которые отказываются прививаться против коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова мэра Киева Виталия Кличко в программе "Свобода слова Савика Шустера" .

Как отметил Кличко, в случае ужесточения карантина в Киеве, в городе введут более жесткие условия для непривитых граждан. Вероятно, что общественный транспорт, или же заведения общественного питания будут доступны только для лиц, которые привились против коронавируса.

"Большой процент людей невакцинированных еще остается. Если будем переходить к более жестким условиям (карантину - ред.), то: хотите пользоваться общественным транспортом, извините, но без вакцинации вы этого не сможете сделать. Хотите пойти в общественные заведения - этого тоже нельзя", - заявил мэр Киева.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" во время прямого эфира 1 октября обсуждают конфликт спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, новую волну коронавирус, а также тарифы на газ в грядущем отопительном сезоне. Среди гостей и экспертов в студии - Виталий Кличко, Тарас Жиравецкий, Дмитрий Ламза, Екатерина Булавинова и другие.



Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Саакашвили назвал главную причину беспорядка в Украине.



Также сам Савик Шустер разоблачил психологию президента РФ и рассказал о стратегии Путина против Украины.



Кроме того, стало известно, за что уволили бывшего генпрокурора Рябошапку на самом деле.



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Также в эфире показали реконструкцию покушения на Сергея Шефира.