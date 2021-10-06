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В Украине уже начали вводить карантинные ограничения для транспорта: где именно

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Мелитополь, Среда 06 октября 2021 16:42
В Украине уже начали вводить карантинные ограничения для транспорта: где именно Коллаж РБК-Украина: карантин в Украине ужесточают
Автор: Владимир Костырин

В Украине в "красную" зону карантина могут попасть несколько областей уже на этой неделе из-за ситуации с эпидемией коронавируса, при этом об ограничении работы транспорта речь не велась. В то же время в Мелитополе Запорожской области уже приняли решение об усилении запретов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мелитопольского горсовета.

В городе, в частности, не будут пускать в общественный транспорт граждан без сертификатов о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.

Кроме того, перевозки будут осуществлять по сокращенному графику только в определенное время.

По результатам внеочередного заседания местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в Мелитополе решили с 7 октября ввести дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Таким образом, с четверга, 7 октября, на городских автобусных маршрутах общего пользования перевозка будет проводиться только с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:00 при условии обязательного наличия у водителей и пассажиров:

  • отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, которое проведено не более чем за 72 часа до поездки;
  • или документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса (даже одной дозы);
  • или международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 (одна доза - "желтые" сертификаты или полный курс вакцинации - "зеленые" сертификаты).

Мелитопольских учеников и студентов до 18 лет в автобусах будут перевозить только при наличии справки из учебного заведения.

Какие еще карантинные правила будут в Мелитополе

  • Сфера образования города, включая детские сады, будет и дальше работать в обычном режиме.
  • Ограничения в работе будут для развлекательных центров для детей, также запретят все массовые мероприятия (кроме спортивных секций и кружков).
  • Рынки продолжат работу, но продавцов обяжут оборудовать торговые места экранами, а покупатели должны будут соблюдать дистанцию ​​и масочный режим.
  • Заведения общественного питания смогут работать, только если весь персонал будет вакцинирован или будет иметь отрицательный тест на COVID-19.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, как будет работать транспорт в "желтых" и "красных" зонах карантина.

Также мы писали о том, что не днях мэр Киева Виталий Кличко назвал возможные ограничения при усилении карантина в столице.

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Мелитополь сертификат вакцинации Карантин
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