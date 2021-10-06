В Украине уже начали вводить карантинные ограничения для транспорта: где именно
В Украине в "красную" зону карантина могут попасть несколько областей уже на этой неделе из-за ситуации с эпидемией коронавируса, при этом об ограничении работы транспорта речь не велась. В то же время в Мелитополе Запорожской области уже приняли решение об усилении запретов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мелитопольского горсовета.
В городе, в частности, не будут пускать в общественный транспорт граждан без сертификатов о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.
Кроме того, перевозки будут осуществлять по сокращенному графику только в определенное время.
По результатам внеочередного заседания местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в Мелитополе решили с 7 октября ввести дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия.
Таким образом, с четверга, 7 октября, на городских автобусных маршрутах общего пользования перевозка будет проводиться только с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:00 при условии обязательного наличия у водителей и пассажиров:
- отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, которое проведено не более чем за 72 часа до поездки;
- или документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса (даже одной дозы);
- или международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 (одна доза - "желтые" сертификаты или полный курс вакцинации - "зеленые" сертификаты).
Мелитопольских учеников и студентов до 18 лет в автобусах будут перевозить только при наличии справки из учебного заведения.
Какие еще карантинные правила будут в Мелитополе
- Сфера образования города, включая детские сады, будет и дальше работать в обычном режиме.
- Ограничения в работе будут для развлекательных центров для детей, также запретят все массовые мероприятия (кроме спортивных секций и кружков).
- Рынки продолжат работу, но продавцов обяжут оборудовать торговые места экранами, а покупатели должны будут соблюдать дистанцию и масочный режим.
- Заведения общественного питания смогут работать, только если весь персонал будет вакцинирован или будет иметь отрицательный тест на COVID-19.
Напомним, ранее в Минздраве рассказали, как будет работать транспорт в "желтых" и "красных" зонах карантина.
Также мы писали о том, что не днях мэр Киева Виталий Кличко назвал возможные ограничения при усилении карантина в столице.