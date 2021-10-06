В Україні вже почали вводити карантинні обмеження для транспорту: де саме
В Україні до "червоної" зони карантину можуть потрапити кілька областей вже на цьому тижні через ситуацію з епідемією коронавірусу, при цьому про обмеження роботи транспорту мова не йшла. Разом з тим у Мелітополі Запорізької області вже прийняли рішення про посилення заборон.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мелітопольської міськради.
У місті, зокрема, не пускатимуть у громадський транспорт громадян без сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 або негативного результату тестування.
Крім того, перевезення здійснюватимуть за скороченим графіком тільки в певний час.
За результатами позачергового засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС у Мелітополі вирішили від 7 жовтня запровадити додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи.
Таким чином, з четверга, 7 жовтня, на міських автобусних маршрутах загального користування перевезення буде проводитися тільки з 06:00 до 09:00 і з 16:00 до 19:00 за умови обов'язкової наявності у водіїв і пасажирів:
- негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, яке проведено не більше ніж за 72 години до поїздки;
- або документа, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу (навіть однієї дози);
- або міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 (одна доза - "жовті" сертифікати або повний курс вакцинації - "зелені" сертифікати).
Мелітопольських учнів та студентів до 18 років в автобусах будуть перевозити тільки за наявності довідки з навчального закладу.
Які ще карантинні правила будуть в Мелітополі
- Сфера освіти міста, включаючи дитячі садки, буде і далі працювати у звичайному режимі.
- Обмеження в роботі будуть для розважальних центрів для дітей, також заборонять всі масові заходи (крім спортивних секцій і гуртків).
- Ринки продовжать роботу, але продавців зобов'яжуть обладнати торгові місця екранами, а покупці повинні будуть дотримуватися дистанції та масочного режиму.
- Заклади громадського харчування зможуть працювати, тільки якщо весь персонал буде вакцинований або матиме негативний тест на COVID-19.
Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, як працюватиме транспорт у "жовтих" та "червоних" зонах карантину.
Також ми писали про те, що не днями мер Києва Віталій Кличко назвав можливі обмеження при посиленні карантину в столиці.