"В тому числі" та "по крайній мірі": чому варто забути про ці фрази та як сказати українською правильно

Перехід на українську мову для багатьох українців став не лише особистим викликом, а й частиною національної ідентичності. У цей період важливо не просто спілкуватися рідною мовою, а й робити це правильно, без впливу русизмів та мовних кальок.

Однією з найпоширеніших помилок є вживання фрази "в тому числі". Вона здається цілком природною, адже її можна почути в повсякденному мовленні, офіційних документах та навіть у ЗМІ. Однак цей вираз є калькою з російської "в том числе" і не відповідає нормам української мови.

Залежно від контексту, можна використати такі відповідники:

серед іншого - якщо йдеться про один із кількох пунктів

зокрема - для уточнення або виділення деталей

між іншим - коли це додаткова, побічна інформація

поміж тим - у значенні "разом з іншими"

Подібна проблема існує і з виразом "по крайній мірі", бо це так само калька з російського "по крайней мере". Це мовна помилка і в українській є чудові відповідники, які допоможуть позбутися неправильних слів.

Доречно сказати "принаймні" або "щонайменше" - залежно від контексту розмови.

"Я принаймні спробував це зробити" - ця фраза повідомляє, що людина доклала зусиль, щоб щось зробити.

"Щонайменше" вживається тоді, коли треба підкреслити найнижчий рівень. Наприклад: "Це завдання мало бути виконане щонайменше годину тому".

Є ще синонім цього слова, який можна використовувати у розмові - "як мінімум".

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