В Ужгороді виросли найвищі чорнобривці в Україні. Дивіться, як вони виглядають (фото)

В Ужгороді пенсіонерка виростила найбільші чорнобривці. Жінка не використала при цьому жодних добрив, а її квіти встановили рекорд.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Лани Вітрової у Facebook.
Тетяна Газа - військова пенсіонерка з Ужгорода. За її словами, квіти виросли на твердому ґрунті.
Чорнобривці виросли заввишки 2 метри та 14 сантиметрів.
"Можливо, чорнобривці вирішили, що вони ліани? Або просто захотіли прославити свою господиню. І це їм вдалося. Тетяна Газа отримує від нас Сертифікат про рекорд України в категорії "Жива природа" - "Найвищі чорнобривці в Україні", - написала Вєтрова.
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