UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Ужгороді виросли найвищі чорнобривці в Україні. Дивіться, як вони виглядають (фото)

Фото: В Україні показали найбільші чорнобривці (Лана Вєтрова/Facebook)
Автор: Людмила Жукова

В Ужгороді пенсіонерка виростила найбільші чорнобривці. Жінка не використала при цьому жодних добрив, а її квіти встановили рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Лани Вітрової у Facebook.

Як виглядають рекордні чорнобривці

Тетяна Газа - військова пенсіонерка з Ужгорода. За її словами, квіти виросли на твердому ґрунті.

Чорнобривці виросли заввишки 2 метри та 14 сантиметрів.

"Можливо, чорнобривці вирішили, що вони ліани? Або просто захотіли прославити свою господиню. І це їм вдалося. Тетяна Газа отримує від нас Сертифікат про рекорд України в категорії "Жива природа" - "Найвищі чорнобривці в Україні", - написала Вєтрова.

В Ужгороді виросли найвищі чорнобривці в Україні (фото: Facebook/Лана Вєтрова)

Читайте також, як фермер виростив найбільший гарбуз у світі вагою більше тонни.

Також ми писали, що у Волинській області жінка знайшла гриб-велетень вагою 12 кг.

Читайте РБК-Україна в Google News
рекордырекорди