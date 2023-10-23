В Ужгороде выросли самые высокие чернобривцы в Украине. Смотрите, как они выглядят (фото)

В Ужгороде пенсионерка вырастила самые большие чернобривцы. Женщина не использовала при этом никаких удобрений, а ее цветы установили рекорд.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Ланы Ветровой в Facebook.
Татьяна Газа - военная пенсионерка из Ужгорода. По ее словам, цветы выросли на твердом грунте.
Чернобривцы выросли высотой 2 метра и 14 сантиметров.
"Возможно, чернобривцы решили, что они лианы? Или просто захотели прославить свою хозяйку. И это им удалось. Татьяна Газа получает от нас Сертификат о рекорде Украины в категории "Живая природа" - "Самые высокие чернобривцы в Украине", - написала Ветрова.
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