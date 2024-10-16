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Узелков після проблем зі здоров'ям показав пенсійне посвідчення та розповів про інвалідність

В'ячеслав Узелков (фото: instagram.com/uzelkov_official)
Автор: Любов Блажко

В'ячеслав Узелков, який раніше розповідав про відновлення після складної операції, цього разу озвучив нові подробиці стосовно свого здоров'я. У соцмережах знаменитий боксер поділився, що на початку жовтня отримав пенсійне посвідчення.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram спортсмена розповідає про це детальніше.

В'ячеслав Узелков показав пенсійне посвідчення

Зірка зізнається, що не очікував у 45 років опинитися в такій ситуації, проте запевнив підписників, що життя триває і він не збирається складати руки.

"Ну що, з МСМК (Майстру спорту України міжнародного класу) перетворився на інваліда другої групи. "Дякую" тим людям, які причетні. Але живу далі й руки не склав. Господь надав мені шанс", - написав Узелков, а також опублікував відповідне фото.

В'ячеслав Узелков отримав пенсійне посвідчення (фото: instagram.com/uzelkov_official) 

Окрім того, в іншій stories фітнес-тренер з'явився разом зі своїм другом - вони позували на тлі боксерського рингу.

В'ячеслав Узелков показався з товаришем (фото: instagram.com/uzelkov_official) 

Що відомо про операцію Узелкова 

В'ячеслав не приховував, що зіштовхнувся з проблемами зі здоров'ям через професійний спорт – саме він призвів до серйозних травм. У квітні боксер повідомив, що в столичній лікарні йому зробили операцію на серці. Вперше про проблеми він заговорив ще на початку року.

У мережі знаменитість час від часу розповідає подробиці щодо свого відновлення. Також він неодноразово ділився кадрами, зробленими у лікарні. Боксер розповідав, що кохана людина підтримує його і знаходиться поруч.

В'ячеслав Узелков розповідав про своє лікування (фото: instagram.com/uzelkov_official) 

Також раніше Узелков, якого розкритикував син, зробив емоційну заяву та звернувся до коханої.

А ще Узелков розповідав про непрості стосунки з мамою під час шлюбу з Боржемською.

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