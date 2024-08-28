Узелков показав, як відновлюється після складної операції на серці: "Не швидко, але вдало"

В'ячеслав Узелков вийшов на зв'язок у соцмережах та висловився про свій стан після складної операції на серці, яку йому зробили у квітні цього року. Так, відомий боксер показав, як займається фізичними навантаженнями у залі.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram спортсмена розповідає про це детальніше.

Узелков висловився про свою реабілітацію

У блозі знаменитість показав повернення до фізичних навантажень. В'ячеслав продемонстрував спортивні результати та вперше за останній час взяв до рук штангу.

"Ну що, підвищуємо планку. Не швидко, але вдало. Реабілітація йде на покращення і повернення сили", - зауважив відомий спортсмен і тренер.

Узелков показав тренування після операціїї на серці (Фото: instagram.com/stories/uzelkov_official)

Окрім того, у наступній stories зірка також показав прогулянку зі своїм чотирилапим домашнім улюбленцем. Можна припустити, що це ще один приємний спосіб реабілітації після складного хірургічного втручання.

Домашній улюбленець зірки (Фото: instagram.com/stories/uzelkov_official)

Що відомо про операцію Узелкова

Боксер розповів про неї на початку квітня. Тоді він не став вдаватися в деталі, проте зауважував, що йому потрібне "нове серце". Складну операцію чоловікові провели в одній із київських лікарень.

"Я вийшов з наркозу, я з новим серцем, завтра у мене день народження. Ось такий подарунок я отримав від лікарів Київського інституту серця", - зазначав В'ячеслав.

Операцію В'ячеславу зробили у квітні (Фото: instagram.com/stories/uzelkov_official)

Про проблеми зі здоров'ям знаменитість вперше заговорив на початку цього року. Того разу він також пропустив подробиці, але зізнавався, що причиною став професійний спорт і тепер йому потрібне лікування.

Окрім того, чоловік закликав батьків добре зважувати рішення щодо того, чи потрібно віддавати дитину у професійний спорт.