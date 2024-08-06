Узелков, якого розкритикував син, зробив емоційну заяву та звернувся до коханої

В'ячеслав Узелков вийшов на зв'язок у соцмережах після того, як його публічно зрікся 15-річний син Роберт . Боксер зробив на тлі цього свою заяву та несподівано звернувся до своєї нової коханої, яку поки приховує.

Узелков опублікував емоційний пост

У дописі відомий спортсмен звернувся до тих, "кому важко жити", ймовірно, натякаючи на свою колишню дружину, фітнес-тренерку Марину Боржемську.

"Кохання є, всі інші, кому важко жити, просто зрозумійте, ви ніхто. Але дякую, що ви є. Тому що я важливіший у вашому житті, ніж ваше оточення, якщо ви мене постійно згадуєте. Бажаю Вам бути закоханою і коханою людиною", - зауважив В'ячеслав.

Ці слова він супроводив романтичним кадром, на якому показав руку своєї коханої з обручкою.

Зірка показав кадр з коханою (Фото: instagram.com/uzelkov_official)

У stories спортсмен також звернувся до другої половинки та подякував їй за підтримку.

"Ти мене витягнула з того світу, ти мене підтримала після операції. Моє серце - тепер твоє", - написав Узелков.

Окрім того, зірка оприлюднив скриншот листування, де йдеться про те, що його ексдружина вплутала у складні стосунки із ним ще і дітей.

Stories боксера (Фото: instagram.com/uzelkov_official)

Що відомо про шлюб Узелкова і Боржемської

Пара була разом понад 20 років, поки кілька років тому не оголосила про розставання. У цьому шлюбі у них народилося двоє дітей: син Роберт, який з'явився на світ у 2009, та донька Олівія - у 2012.

Роберт, як відомо, днями поділився у мережі відвертим постом, у якому зізнався, що стосунки з батьком принесли йому лише біль та страждання. Він зауважив, що не хоче підтримувати зв'язок із батьком, адже той зробив усе для того, щоб його дитина від нього відреклася.

Марина вже відреагувала на слова сина.

Сам боксер заявляв, що Боржемська нібито не дає йому спілкуватися з дітьми.

Від шлюбу з Боржемською Узелков має двох дітей (Фото: instagram.com/uzelkov_official)

Що відомо про нові стосунки зірки

Не так давно В'ячеслав ділився в мережі романтичним фото, яким розсекретив, що збирається одружитися вдруге. Свою обраницю він розкривати не став, а лише показав її руку з обручкою.

В'ячеслав Узелков знову збирається одружитися (Фото: instagram.com/uzelkov_official)

Навесні спортсмен розповідав про проблеми зі здоров'ям. Перед своїм 45-м днем народження він наважився на серйозну операцію на серці. Тоді чоловік зауважував, що поряд з ним була його кохана, яка всіляко підтримувала.