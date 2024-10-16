Узелков после проблем со здоровьем показал пенсионное удостоверение и рассказал об инвалидности

Вячеслав Узелков, который ранее рассказывал о возобновлении после сложной операции, на этот раз озвучил новые подробности относительно своего здоровья. В соцсетях знаменитый боксер поделился, что в начале октября получил пенсионное удостоверение.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram спортсмена рассказывает об этом подробнее.
Звезда признается, что не ожидал в 45 лет оказаться в такой ситуации, однако заверил подписчиков, что жизнь продолжается и он не собирается складывать руки.
"Ну что, из МСМК (Мастера спорта Украины международного класса) превратился в инвалида второй группы. "Спасибо" тем людям, которые причастны. Но живу дальше и руки не сложил. Господь предоставил мне шанс", - написал Узелков, а также опубликовал соответствующее фото.
Вячеслав Узелков получил пенсионное удостоверение (фото: instagram.com/uzelkov_official)
Кроме того, в другой stories фитнес-тренер появился вместе со своим другом - они позировали на фоне боксерского ринга.
Вячеслав Узелков показался с товарищем (фото: instagram.com/uzelkov_official)
Вячеслав не скрывал, что столкнулся с проблемами со здоровьем из-за профессионального спорта - именно он привел к серьезным травмам. В апреле боксер сообщил, что в столичной больнице ему сделали операцию на сердце. В первый раз о проблемах он заговорил еще в начале года.
В сети знаменитость время от времени рассказывает подробности своего восстановления. Также он не раз делился кадрами, сделанными в больнице. Боксер рассказывал, что его любимая поддерживает его и находится рядом.
Также ранее Узелков, которого раскритиковал сын, сделал эмоциональное заявление и обратился к любимой.
А еще Узелков рассказывал о непростых отношениях с мамой во время брака с Боржемской.