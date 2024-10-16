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Узелков після проблем зі здоров'ям показав пенсійне посвідчення та розповів про інвалідність

Середа 16 жовтня 2024 10:10
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Узелков після проблем зі здоров'ям показав пенсійне посвідчення та розповів про інвалідність В'ячеслав Узелков (фото: instagram.com/uzelkov_official)
Автор: Любов Блажко

В'ячеслав Узелков, який раніше розповідав про відновлення після складної операції, цього разу озвучив нові подробиці стосовно свого здоров'я. У соцмережах знаменитий боксер поділився, що на початку жовтня отримав пенсійне посвідчення.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram спортсмена розповідає про це детальніше.

В'ячеслав Узелков показав пенсійне посвідчення

Зірка зізнається, що не очікував у 45 років опинитися в такій ситуації, проте запевнив підписників, що життя триває і він не збирається складати руки.

"Ну що, з МСМК (Майстру спорту України міжнародного класу) перетворився на інваліда другої групи. "Дякую" тим людям, які причетні. Але живу далі й руки не склав. Господь надав мені шанс", - написав Узелков, а також опублікував відповідне фото.

Узелков після проблем зі здоров'ям показав пенсійне посвідчення та розповів про інвалідність

В'ячеслав Узелков отримав пенсійне посвідчення (фото: instagram.com/uzelkov_official)

Окрім того, в іншій stories фітнес-тренер з'явився разом зі своїм другом - вони позували на тлі боксерського рингу.

Узелков після проблем зі здоров'ям показав пенсійне посвідчення та розповів про інвалідність

В'ячеслав Узелков показався з товаришем (фото: instagram.com/uzelkov_official)

Що відомо про операцію Узелкова

В'ячеслав не приховував, що зіштовхнувся з проблемами зі здоров'ям через професійний спорт – саме він призвів до серйозних травм. У квітні боксер повідомив, що в столичній лікарні йому зробили операцію на серці. Вперше про проблеми він заговорив ще на початку року.

У мережі знаменитість час від часу розповідає подробиці щодо свого відновлення. Також він неодноразово ділився кадрами, зробленими у лікарні. Боксер розповідав, що кохана людина підтримує його і знаходиться поруч.

Узелков після проблем зі здоров'ям показав пенсійне посвідчення та розповів про інвалідністьУзелков після проблем зі здоров'ям показав пенсійне посвідчення та розповів про інвалідністьВ'ячеслав Узелков розповідав про своє лікування (фото: instagram.com/uzelkov_official)

Також раніше Узелков, якого розкритикував син, зробив емоційну заяву та звернувся до коханої.

А ще Узелков розповідав про непрості стосунки з мамою під час шлюбу з Боржемською.

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