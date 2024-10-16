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Узелков после проблем со здоровьем показал пенсионное удостоверение и рассказал об инвалидности

Среда 16 октября 2024 10:10
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Узелков после проблем со здоровьем показал пенсионное удостоверение и рассказал об инвалидности Вячеслав Узелков (фото: instagram.com/uzelkov_official)
Автор: Любовь Блажко

Вячеслав Узелков, который ранее рассказывал о возобновлении после сложной операции, на этот раз озвучил новые подробности относительно своего здоровья. В соцсетях знаменитый боксер поделился, что в начале октября получил пенсионное удостоверение.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram спортсмена рассказывает об этом подробнее.

Вячеслав Узелков показал пенсионное удостоверение

Звезда признается, что не ожидал в 45 лет оказаться в такой ситуации, однако заверил подписчиков, что жизнь продолжается и он не собирается складывать руки.

"Ну что, из МСМК (Мастера спорта Украины международного класса) превратился в инвалида второй группы. "Спасибо" тем людям, которые причастны. Но живу дальше и руки не сложил. Господь предоставил мне шанс", - написал Узелков, а также опубликовал соответствующее фото.

Узелков после проблем со здоровьем показал пенсионное удостоверение и рассказал об инвалидности

Вячеслав Узелков получил пенсионное удостоверение (фото: instagram.com/uzelkov_official)

Кроме того, в другой stories фитнес-тренер появился вместе со своим другом - они позировали на фоне боксерского ринга.

Узелков после проблем со здоровьем показал пенсионное удостоверение и рассказал об инвалидности

Вячеслав Узелков показался с товарищем (фото: instagram.com/uzelkov_official)

Что известно об операции Узелкова

Вячеслав не скрывал, что столкнулся с проблемами со здоровьем из-за профессионального спорта - именно он привел к серьезным травмам. В апреле боксер сообщил, что в столичной больнице ему сделали операцию на сердце. В первый раз о проблемах он заговорил еще в начале года.

В сети знаменитость время от времени рассказывает подробности своего восстановления. Также он не раз делился кадрами, сделанными в больнице. Боксер рассказывал, что его любимая поддерживает его и находится рядом.

Узелков после проблем со здоровьем показал пенсионное удостоверение и рассказал об инвалидностиУзелков после проблем со здоровьем показал пенсионное удостоверение и рассказал об инвалидностиВячеслав Узелков рассказывал о своем лечении (фото: instagram.com/uzelkov_official)

Также ранее Узелков, которого раскритиковал сын, сделал эмоциональное заявление и обратился к любимой.

А еще Узелков рассказывал о непростых отношениях с мамой во время брака с Боржемской.

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