Узелков, которого раскритиковал сын, сделал эмоциональное заявление и обратился к любимой

Вячеслав Узелков вышел на связь в соцсетях после того, как от него публично отрекся 15-летний сын Роберт . Боксер сделал на этом фоне свое заявление и неожиданно обратился к своей новой возлюбленной, которую пока скрывает.

Узелков опубликовал эмоциональный пост

В публикации известный спортсмен обратился к тем, "кому тяжело жить", вероятно, намекая на свою бывшую жену, фитнес-тренера Марину Боржемскую.

"Любовь есть, все остальные, кому трудно жить, просто поймите, вы никто. Но спасибо, что вы есть. Потому что я важнее в вашей жизни, чем ваше окружение, если вы меня постоянно вспоминаете. Желаю Вам быть влюбленным и любимым человеком", - заметил Вячеслав.

Эти слова он сопроводил романтическим кадром, на котором показал руку своей любимой с кольцом.

Звезда показал кадр с любимой (Фото: instagram.com/uzelkov_official)

В stories спортсмен также обратился ко второй половинке и поблагодарил ее за поддержку.

"Ты меня вытащила с того света, ты меня поддержала после операции. Мое сердце - теперь твое", - написал Узелков.

Кроме того, звезда обнародовал скриншот переписки, где говорится, что его экс-жена впутала в сложные отношения с ним еще и детей.

Stories боксера (Фото: instagram.com/uzelkov_official)

Что известно о браке Узелкова и Боржемской

Пара была вместе более 20 лет, пока несколько лет назад не объявила о расставании. В этом браке у них родилось двое детей: сын Роберт, появившийся на свет в 2009 году, и дочь Оливия - в 2012 году.

Роберт, как известно, на днях поделился в сети откровенным постом, в котором признался, что отношения с отцом принесли ему боль и страдания. Он отметил, что не хочет поддерживать связь с отцом, поскольку тот сделал все для того, чтобы его ребенок от него отрекся.

Марина уже отреагировала на слова сына.

Сам боксер заявлял, что Боржемская не дает ему общаться с детьми.

От брака с Боржемской в Узелкова есть двое детей (Фото: instagram.com/uzelkov_official)

Что известно о новых отношениях звезды

Не так давно Вячеслав делился в сети романтическим фото, которым рассекретил, что собирается жениться во второй раз. Свою избранницу он рассекречивать не стал, а лишь показал ее руку с кольцом.

Вячеслав Узелков снова собирается жениться (Фото: instagram.com/uzelkov_official)

Весной спортсмен рассказывал о проблемах со здоровьем. Перед своим 45-м днем рождения он отважился на серьезную операцию на сердце. Тогда мужчина отмечал, что рядом с ним была его любимая, которая всячески его поддерживала.