Боржемська чесно зізналася, чому не наважується на нові стосунки після розлучення з Узелковим

Колишня обраниця В'ячеслава Узелкова, фітнес-тренерка Марина Боржемська висловилася на тему особистого життя. Вона зізналася, що наразі її серце вільне, і пояснила, чому поки не поспішає поринати у нові стосунки.

Чому зірка не наважується на стосунки після розлучення

Так, знаменитість зазначила, що часто підписники помилково приписують їй романи, роблячи висновки із контенту у соцмережах. Проте вона подібні припущення спростовує та заявляє, що для неї будувати з кимось нові взаємини - справжній виклик.

Марина Боржемська (Фото: instagram.com/uzelkova.marina)

На даний момент, як говорить Боржемська, вона зосереджена на пізнанні самої себе та досягненні власних цілей.

"Кожен чоловік, який з'являється у моєму Instagram, який зі мною п'є каву, або хтось йде поруч, або з кимось повечеряла - всі думають, що це він. Поки що це не він, але для мене - це виклик дозволити собі (стосунки), і яка я буду в них. Це теж певне випробовування, тому що я боюся припускатися тих помилок, яких я припускалася", - пояснює Марина.

Марина Боржемська (Фото: instagram.com/uzelkova.marina)

"Втім, я чомусь впевнена, що цього не буду робити, тому що я з собою вже домовилася. Я познайомилася з новою Мариною й щось дістала з того підліткового віку з бісиками в очах і шаленою жагою до життя й пригод. Те, що я набула за цей час - вміти правильно віддавати й брати", - додає вона.

Тим не менше, жінка не виключає, що рано чи пізно таки наважиться на цей крок, коли у її життя прийде потрібна людина.

"Це доволі складно, тому що коли ти довготривалий час перебуваєш сама, тобі стає комфортно. Ти звикаєш. У тебе є певні обов'язки перед собою, дітьми, є власний простір, час і графік, в якому тебе все влаштовує. Просто ти розумієш, що коли прийде твоя людина, то будеш підлаштовуватися", - говорить колишня кохана знаменитого боксера.

Марина Боржемська (Фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Що відомо про шлюб Боржемської з Узелковим

Нагадаємо, у шлюбі з В'ячеславом Узелковим Боржемська була понад 20 років.

Про розставання пара повідомила у 2021-му. Тоді жінка заявляла, що вони мали аб'юзивні відносини, а також не могли дійти згоди у питанні виховання дітей.

Спортсмен подібні закиди на свою адресу відкидав.

У стосунках експари народилося двоє дітей: син Роберт (2009) та донька Олівія (2012), з якими Узелкову не вдається налагодити гармонійне спілкування.

Марина Боржемська і В'ячеслав Узелков (Фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Майбутнє одруження боксера

До слова, нещодавно боксер ділився у мережі, що збирається одружитися вдруге. Він оприлюднив романтичний кадр, на якому можна було побачити руку його таємничої обраниці. Її ім'я та особистість чоловік поки тримає у секреті.

В'ячеслав Узелков знову одружиться (Фото: instagram.com/uzelkov_official)

Але коли зірка був у лікарні через проблеми зі здоров’ям навесні (напередодні свого 45-річчя спортсмен наважився на серйозну операцію на серці), то зазначав у дописах, що нинішня кохана весь цей час була поряд з ним.

В'ячеслав Узелков переніс операцію на серці (Фото: instagram.com/uzelkov_official)