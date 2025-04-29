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Уїхати, уйти, угнати: ці слова видають суржик! Як назавжди позбутись мовної пастки

Вівторок 29 квітня 2025 08:00
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Уїхати, уйти, угнати: ці слова видають суржик! Як назавжди позбутись мовної пастки Як позбутися суржику у звичних словах та сказати правильно (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Поширені помилки, що виникають через вплив російської мови, часто прослизають у повсякденне мовлення українців. Помилки типу "уїхати", "угнати" чи "уйти" звучать ніби звично, та насправді віддаляють нас від справжньої культури слова. Чому так казати неправильно?

Як правильно українською вживати слова "уїхати", "уйти" та "угнати", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення українського мовознавця Олександра Авраменка у YouTube.

Відомий мовний просвітник Олександр Авраменко звернувся до актуальної теми - як не зіпсувати мовлення кальками з російської. Приводом став допис заслуженої артистки України Жанни Боднарук, яка порушила проблему вживання слів "уїхати", "уйти", "угнати".

Авраменко погодився: ці слова не відповідають нормам української мови. Натомість слід уживати питомі дієслова - "поїхати", "піти", "вкрасти". Наприклад:

Друзі поїхали до моря, а не "уїхали".

Ми пішли в кіно, а не "уйшли".

Автомобіль вкрали, а не "угнали".

До речі, "угнати" в українській мові має зовсім інше значення - вгрузити або встромити щось із силою, як-от "угнати лопату в землю".

Так само варто казати:

Полетів в Одесу, а не "улетів".

Пішов у відпустку, а не "уйшов".

Поїхав на роботу, а не "уїхав".

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