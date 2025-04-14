Як сказати "понарошку": вживайте українські слова замість росіянізмів
У розмовах з дітьми чи в іронічних коментарях ми часто використовуємо слово "понарошку" - але як правильно передати цю ідею українською? У нашій мові теж є влучні й образні варіанти, що допоможуть зберегти легкість, жартівливість або умовність ситуації.
Як правильно сказати українською "понарошку", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення української мовознавиці Вікторії Хмельницької у Facebook.
У дитячих іграх, кумедних діалогах чи просто в жартівливих ситуаціях ми часто стикаємося з російським словом "понарошку", яке означає дію не по-справжньому, жартома, удавано.
Але як це передати українською природно й точно? У нашій мові теж є багатий вибір слів і виразів, що передають це значення з легкістю й витонченістю.
Цікаво, що "понарошку" походить від давнього слова "нарок" - у значенні "доля" або "обітниця", й має історичний підтекст, пов’язаний зі змовами й обрядами.
Попри схожість зі словом "нарочно" (тобто "навмисне"), воно вживається у протилежному сенсі - "жартома", "не по-справжньому".
В українській мові можна знайти чимало відповідників, що відтінюють це значення в різних контекстах - від дитячої гри до іронічного зауваження.
Ось найвлучніші варіанти заміни слова "понарошку" українською:
У значенні не по-справжньому, вдавано:
- Неначе
- Немов
- Нібито
- Начебто
- Буцім (би)
У значенні жартома, граючись, легко:
- Завиграшки
- Заіграшки
- Не насправжки