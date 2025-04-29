"Уїхати, уйти, угнати": эти слова выдают суржик! Как навсегда избавиться от языковой ловушки

Распространенные ошибки, возникающие из-за влияния русского языка, часто проскальзывают в повседневную речь украинцев. Ошибки типа "уїхати", "угнати" или "уйти" звучат вроде бы привычно, но на самом деле отдаляют нас от настоящей культуры слова. Почему так говорить неправильно?

Как правильно на украинском употреблять слова "уїхати", "уйти" и "угнати", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения украинского языковеда Александра Авраменко в YouTube .

Известный языковой просветитель Александр Авраменко обратился к актуальной теме - как не испортить речь кальками с русского. Поводом стало сообщение заслуженной артистки Украины Жанны Боднарук, которая подняла проблему употребления слов "уїхати", "уйти", "угнати".

Авраменко согласился: эти слова не соответствуют нормам украинского языка. Вместо этого следует употреблять исконные глаголы - "поїхати", "піти", "вкрасти". Например:

Друзі поїхали до моря, а не "уїхали".

Ми пішли в кіно, а не "уйшли".

Автомобіль вкрали, а не "угнали".

Кстати, "угнати" в украинском языке имеет совсем другое значение - вгрузить или воткнуть что-то с силой, например "угнати лопату в землю".

Так же следует говорить:

Полетів в Одесу, а не "улетів".

Пішов у відпустку, а не "уйшов".

Поїхав на роботу, а не "уїхав".