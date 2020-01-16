Як збільшити відпустку в 2020 році: практичні рекомендації

Як збільшити відпустку в 2020 році (Колаж РБК-Україна)

У 2020 році українці матимуть додаткові вихідні майже щомісяця

Відпустку у 2020 році можна збільшити за рахунок святкових і вихідних днів. Для тих працівників, у яких звичайна відпустка становить 24 календарних дні, є практичні поради, як додати собі ще кілька додаткових вихідних. Особливо це стане в нагоді тим працівникам, які не можуть собі дозволити використовувати усю відпустку відразу повністю.

На деяких підприємствах перші 14 днів відпустки є неподільними, а ось дні, що залишилися – запросто, а також можна брати кілька днів за свій рахунок.

У 2020 році буде цілих 8 можливостей збільшити свій період відпочинку за рахунок святкових і вихідних днів. Як пише ресурс work.ua після довгих вихідних на новорічні свята, найближча можливість з'явиться вже в березні.

Міжнародний жіночий день 8 березня в цьому році випадає на неділю і відповідно, наступний день, 9 березня, понеділок, також буде вихідним. Якщо взяти відпустку з 10 по 13 березня, то можна буде відпочити поспіль 9 днів – з 7 по 15 березня.

У квітні українці святкуватимуть Великдень і в цьому році він ранній – 19 квітня. 20 квітня, за законом, також буде вихідним днем. Можна взяти відпустку на 4 дні, з 21 по 24 квітня і спокійно відпочити цілих 9 днів – з 18 по 26 квітня.

У травні можна зробити велику відпустку і при цьому взяти лише 5 днів. 1 травня – це День Праці, випадає на п'ятницю, День перемоги, 9 травня випадає на суботу, значить понеділок, 11 травня – теж вихідний. Якщо взяти відпустку з 4 по 8 травня, відпочити вийде 11 днів – з 1 по 11 травня. Цього вистачить для невеликої подорожі.

У червні в Україні відразу два свята – Трійця і День Конституції, а значить і два додаткових вихідних понеділка. Якщо взяти 4 дні відпустки, то разом з вихідними можна двічі відпочити по 9 днів поспіль.

У серпні ми святкуємо День Незалежності і 24 серпня, а в цьому році – це понеділок, вихідний день. Якщо взяти відпустку з 25 по 28 серпня, то можна відпочити 9 днів поспіль.

У жовтні вихідний буде 14 жовтня – День захисника України і він випадає на середу. Можна взяти два дні до свята в рахунок відпустки або два дні після – і разом з вихідними отримати 4 дні відпочинку. Або взяти всі 4 дні – і відпочити 9 днів поспіль.

У грудні єдиний вихідний – це 25 грудня, на Католицьке Різдво. У 2020 році це п'ятниця. А потім 4 дні до нового року – їх можна взяти в рахунок відпустки і відпочити цілих 10 днів поспіль.