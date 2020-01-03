Каждый третий день в 2020 году будет выходным: сколько будут отдыхать украинцы

Выходные в 2020 году (фото: pixabay.com)

Январь у украинцев начнется с выходных дней

Сколько будут отдыхать украинцы в 2020 году? В наступившем году людей ожидают несколько праздничных дней, когда не нужно будет выходить на работу, их длительность иногда будет составлять от 3 до 4 дней.

В 2020 году у жителей Украины будет 2 религиозных праздника и 9 государственных. Всего в этом году Металлической крысы будет 11 нерабочих дней.

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7 января отмечается Рождество по григорианскому календарю. Этот день для всех будет выходной.

8 марта отмечается Международный женский день;

19 апреля украинцы будут праздновать Пасху;

1 мая - День труда;

9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне;

7 июня - Троица;

28 июня - День Конституции Украины;

24 августа - День независимости Украины;

14 октября - День защитника Украины;

25 декабря - Католическое Рождество.

По законам действующего законодательства, если праздничный день приходится на выходной, то ближайший понедельник также считается выходным днем. Так что выходными днями также будут понедельники: 9 марта, 20 апреля, 11 мая, 8 июня, 29 июня. Кстати, если посчитать, то оказывается, что в этом году 52 недели, то, прибавив к официальным выходным 104 субботы и воскресенья, выходит, что каждый третий день года украинцы будут иметь выходной.