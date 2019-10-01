Увеличение отпуска и отмена трудовых книжек: какие новшества готовят украинцам (видео)

В трудовой кодекс Украины хотят внести ряд изменений, среди которых речь идет об облегчении процедуры увольнения работника, новых соцгарантиях, увеличении отпуска и отмене трудовой книжки. Соответствующие новшества инициировали Верховная Рада и Кабмин. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Дело в том, что за полвека украинский Трудовой кодекс порядком устарел, и не отображает современные рабочие тенденции, говорят в правительстве.

Так, к примеру, в большинстве стран Европы предусмотрен отпуск 28 дней, а в Украине - 24 дня.

Также хотят снять ограничения количество рабочих часов в неделю - сейчас максимум 40 часов. Это призвано вывести из тени и легализовать возможность при желании работать больше, причем официально.

Кроме того, вместо трудовой книжки должен будет появиться код налогоплательщика.

В трудовой кодекс Украины хотят внести изменения (Фото: скриншот)

Самые горячие споры и дискуссии точатся в вопросе упрощения создания и ликвидации рабочего места.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, упрощенное увольнение и прием на работу - одна из главных запланированных новаций.

В то же время профсоюзы резко выступают против идеи.

"Окей, ты сегодня работаешь. На второй день приходишь - уже твое рабочее место ликвидировано. Это же не стабильное государство", - отметил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Также он добавил, что анонсированные среднесрочные или краткосрочные рабочие контракты - которые сейчас действуют лишь для госслужащих - только ухудшат ситуацию.

В трудовой кодекс планируют внести правку об облегчении увольнения (Иллюстративное фото: 4tololo.ru)

По мнению председателя комитета по вопросам соцполитики ВРУ Галины Третьяковой, такие контракты необходимы в современных реалиях. Например, сейчас работа фрилансеров или на дому не облагается налогом и стаж не фиксируется.

Она подчеркнула, что работодатель должен полностью изменить принцип формирования рабочего места (охрана труда, безопасные условия, гигиена и так далее).

"У нас нет к ней требования, есть только требования на наличие молока и мыла, и нет требований к туалетам. Работодатель, который закупает рабочую силу, включает создание благ. Что именно: оплата проезда, переезда, места для парковки автомобиля. Это дополнительное пенсионное обеспечение", - заявила Третьякова.

Отметим, что конкретного текста нового трудового кодекса пока нет, и сейчас работодатели и профсоюзы продолжают дискуссии.

В трудовой кодекс Украины хотят внести изменения (Видео: YouTube / ТСН)