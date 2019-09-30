Зарплаты в Украине повышаются: кто получит 100 тысяч

Зарплата в Украине растет (коллаж: РБК-Украина)

Высокая заработная плата зависит от квалификации работника

Зарплата в Украине продолжает расти. Несмотря на печальные цифры Госстата, который отчитался о снижении средней заработной платы в августе, работодатели продолжают заманивать ценные кадры на ряд дефицитных должностей.

Нынешней осенью прогнозируется рост зарплат на 7-10% для ряда специальностей, пишет Минфин. Подобная щедрость работодателей связана с высоким уровнем трудовой миграции среди высококвалифицированных специалистов.

При этом работодатели сокрушаются не только нехваткой претендентов, но и их низким уровнем. Поэтому растет не только общий уровень зарплат, но и разрыв в окладах "ценных" и рядовых сотрудников.

Зарплата в Украине растет (фото: РБК-Украина)

Самые прибыльные специальности в Украине

Так, в автомобильном бизнесе предлагают заработную плату от 11 до 70 тысяч гривен в месяц.

Бухгалтеры, аналитики, экономисты в банках могут получить от 14,4 до 120 тысяч.

Специалистам в строительном бизнесе предлагается от 13,9 тысяч до 70 тысяч.

А самая высокая зарплата, ожидаемо, у топ-менеджмента. Так, в сферах продаж, управления персоналом и тренингами, администрирования, финансов, маркетинга рекламы и PR, производства предлагается от 35 и до 300 тысяч гривен.

Главное требование работодателей - чтобы специалист давал конкретный результат, и желательно, чтобы ежедневно. То есть, платить много только за сам факт присутствия в офисе и хорошее резюме никто не будет.

Соответственно и требования самые высокие - кроме отличной профподготовки, готовность быть на связи 24/7, английский, связи в данной сфере, и готовность приносить фирме результаты, которые будут выражаться в высоких цифрах.