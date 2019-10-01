Збільшення відпустки і скасування трудових книжок: які нововведення готують українцям (відео)

У трудовий кодекс України хочуть внести ряд змін, серед яких йдеться про полегшення процедури звільнення працівника, нових соцгарантіях, збільшення відпустки та скасування трудової книжки. Відповідні нововведення ініціювали Верховна Рада і Кабмін. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Справа в тому, що за півстоліття український Трудовий кодекс порядком застарів і не відображає сучасні робочі тенденції, кажуть в уряді.

Так, наприклад, у більшості країн Європи передбачена відпустка 28 днів, а в Україні - 24 дня.

Також хочуть зняти обмеження на кількість робочих годин у тиждень - зараз максимум 40 годин. Це покликане вивести з тіні та легалізувати можливість за бажанням працювати більше, причому офіційно.

Крім того, замість трудової книжки має з'явитися код платника податків.

У трудовій кодекс України хочуть внести зміни (Фото: скріншот)

Найгарячіші суперечки і дискусії точаться в питанні спрощення створення і ліквідації робочого місця.

За словами міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованова, спрощене звільнення і прийом на роботу - одна з головних запланованих новацій.

У той же час профспілки різко виступають проти ідеї.

"Окей, ти сьогодні працюєш. На другий день приходиш - вже твоє робоче місце ліквідовано. Це ж не стабільна держава", - зазначив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Також він додав, що анонсовані середньострокові або короткострокові робочі контракти - які зараз діють лише для держслужбовців - тільки погіршать ситуацію.

У трудовій кодекс планують внести правку про полегшення звільнення (Ілюстративне фото: 4tololo.ru)

На думку голови комітету з питань соцполітики ВРУ Галини Третьякової, такі контракти необхідні в сучасних реаліях. Наприклад, нині робота фрілансерів або вдома не оподатковується та стаж не фіксується.

Вона наголосила, що роботодавець повинен повністю змінити принцип формування робочого місця (охорона праці, безпечні умови, гігієна і так далі).

"У нас немає до неї вимоги, є тільки вимоги на наявність молока і мила, і немає вимог до туалетів. Роботодавець, який купує робочу силу, включає створення благ. Що саме: оплата проїзду, переїзду, місця для парковки автомобіля. Це додаткове пенсійне забезпечення", - заявила Третьякова.

Зазначимо, що конкретного тексту нового трудового кодексу поки що немає, і зараз роботодавці та профспілки продовжують дискусії.

У трудовій кодекс України хочуть внести зміни (Відео: YouTube / ТСН)