Эксперт спрогнозировал рост трудовой миграции из-за налоговой нагрузки

Фото: Андрей Новак (facebook.com IGMUkraine)

Эксперт предупредил, что бизнес начнет закрываться из-за налогового давления

Налоговая нагрузка увеличит трудовую миграцию и безработицу, а малый и средний бизнес начнет закрываться из-за такого давления. Такое мнение высказал экономический эксперт Андрей Новак.

По его словам, новая власть пытается получить дополнительные поступления в бюджет от малого и среднего бизнеса, хотя там нет лишнего ресурса.

"Инициатива о повышении ренты на руду может подорвать платежеспособность украинских заводов, по сравнению даже с российскими. У нас и так сейчас не высокий рост ВВП, нужно не бизнес еще более облагать, а делать так, чтобы бизнес развивался", - заявил экономист.

Он прогнозирует, что налоговая нагрузка может усилить трудовую миграцию и безработицы. По мнению эксперта, бизнес начнет закрываться от такого давления.

"Мелкие предприниматели и так сейчас в тяжелом состоянии, потому что в основном это сфера услуг, которая зависит от покупательной способности украинцев, которая сейчас низкая. Малый бизнес находится в режиме выживания. В случае дополнительного налогообложения, им проще будет закрыться и не отдавать наибольшую часть заработанного государству", - сказал экономист.

Новак уверен, что налогообложения наоборот надо упрощать, поскольку налоговая система уже перенасыщена мелкими налогами.

"Должны быть "налоги в смартфоне", прежде всего. Ведь именно человеческий фактор оказывает коррупционные действия, программа их не будет совершать", - рассказал Новак.

Как известно, в случае принятия "налогового" законопроекта №1210 украинская горнорудная промышленность будет платить в четыре раза больше налогов.

По мнению экспертов, изменения в Налоговый кодекс могут привести к девальвации гривны, безработице и дрейфу в теневой экономике.

Напомним, Ассоциация газодобывающих компаний Украины призвала народных депутатов и профильный парламентский комитет не поддерживать изменения положений о применении стимулирующей ренты в Налоговом кодексе Украины, инициированных в рамках законопроекта №1210.