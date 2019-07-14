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Ранок почався не з кави: в Запоріжжі дотла згоріла маршрутка (відео)

STYLERЖиття    14.07.2019 - 16:33
Ранок почався не з кави: в Запоріжжі дотла згоріла маршрутка (відео)
Колаж (РБК-Україна)

Про постраждалих поки не повідомляється

14 липня рано вранці в Запоріжжі загорілася маршрутка. Транспортний засіб згорів повністю. Інцидент стався в районі Центрального ринку міста.

Відео пожежі опублікували на сторінці в Instagram zp_news.

"На Калантировці, близько 7:20, у водія маршрутки, ранок почався не з кави" - підписали відео.

У ролику показано, як горить маршрутка, а за нею знаходиться пожежна машина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Запоріжжя (@zp_news)

Наголошується, що на місці НП працювали співробітники ДСНС. Про постраждалих не повідомляється. Деталі події стануть відомі пізніше.

Користувачі мережі прокоментували відео пожежі маршрутки і висловили надію, що ніхто не постраждав.

  • Калантировка така Калантировка.
  • Сподіваюся, ніхто не постраждав.
  • Чоо, лол прямо за переїздом.

Як ми раніше писали, вчора, 13 липня на повному ходу загорілася маршрутка в Харкові. Зазначається, що через пожежу автобус вигорів дотла. В результаті надзвичайної події ніхто не постраждав. Причина інциденту встановлюється.

До Речі, у Києві 9 липня на ходу загорілася маршрутка з пасажирами. Інцидент стався біля станції метро "Лісова" на Броварському проспекті. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

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