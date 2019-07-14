В Харькове на ходу загорелась маршрутка

Фото: пожар в маршрутке в Харькове (ГСЧС)

В результате инцидента никто не пострадал

В субботу, 13 июля, на улице Куриловской в Харькове на ходу загорелся пассажирский автобус "Богдан". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, вчера около 14 часов дня спасатели получили сообщение о возгорании маршрутного транспорта по маршруту "Центральный рынок - Лысая гора". Водитель эвакуировал пассажиров и попытался самостоятельно потушить пожар.

Отмечается, что из-за пожара автобус выгорел дотла. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Причина инцидента устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области произошел пожар на автостоянке в поселке городского типа Дымер. В результате пожара, возникшего в 02:40 ночи, сгорели маршрутные автобусы "Богдан".

Как сообщал Styler, в Киеве 9 июля на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Инцидент произошел возле станции метро "Лесная" на Броварском проспекте. Вследствие пожара никто не пострадал.

РБК-Украина писало, что в Киеве спасатели ликвидировали пожар на территории бывшей автобазы. Отмечалось, что горели 2 легковых автомобиля на расстоянии 15 м от здания-ангара, и металлическая пристройка к ангару на площади 120 кв. м, в котором находился легковой автомобиль.