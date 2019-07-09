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В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами: видео инцидента

STYLERЖизнь    09.07.2019 - 19:08
В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами: видео инцидента
Фото: коллаж РБК-Украина

В Киеве возле станции метро "Лесная" загорелась маршрутка

В Киеве загорелась маршрутка с пассажирами. Инцидент произошел 9 июля возле станции метро "Лесная" на Броварском проспекте. Видео объятого дымом автобуса сняли люди из проезжавшего мимо транспорта, после чего ролик был опубликован на Facebook-странице "Киев Оперативный".

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Дымящаяся маршрутка двигалась по проспекту около парка "Киото".

 

В Киеве возле метро "Лесная" загорелась маршрутка (Фото: скриншот)

"А вот почему именно возник пожар в общественном транспорте, который перевозит людей, предстоит выяснить правоохранителям", - говорится в подписи к видео.

 

В Киеве возле метро "Лесная" загорелась маршрутка (Видео: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях к сообщению пользователи сети высказывают мнение, что причиной возгорания стало не прохождение технического осмотра транспорта.

"Если заставить пройти настоящее и честное ТО то маршруток на дорогах станет меньше на 95%..." - написал один из юзеров.

В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами: видео инцидента

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, 15 июня под Киевом в Дымере Вышгородского района ночью произошел пожар на автостоянке. В результате инцидента сгорели 10 маршрутных автобусов "Богдан". Жертв и пострадавших нет. 

Также мы писали о том, что 11 июня в Павлограде под Днепром прямо на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Водитель не растерялся и провел первоочередные меры по эвакуации людей, а также пытался потушить возгорание огнетушителями. 

К слову, в Николаеве также произошло похожее происшествие После того, как маршрутка загорелась на ходу, водитель помог пассажирам выбраться зи транспорта, вызвал пожарную службу и сам пытался потушить пламя.

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