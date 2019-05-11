Утонченный стеб: у Порошенко ответили Зеленскому и "порвали" сеть

У президента Петра Порошенко ответили на видеообращение избранного новым главой государства Владимира Зеленского относительно инаугурации. В Администрации президента на страничке в Facebook заявили, что претензии о затягивании процесса передачи полномочий несправедливы, так как дату определяет Верховная Рада.

Пользователи сети бурно отреагировали на публикацию, которой дали разные оценки, в зависимости от политических преференций. При этом многие находят пост продолжением своеобразной словесной дуэли, как это было накануне дебатов на стадионе в Киеве.

Иллюстративное фото: Петр Порошенко и Владимир Зеленский на дебатах на стадионе 19 апреля 2019 (РБК-Украина)

Отметим, что Зеленский в своем ролике критиковал Порошенко за кадровые перестановки в высшем командовании армии и требовал от парламента назначить дату инаугурации на 19 мая.

В настоящее время народные депутаты внесли в Раду 5 постановлений о дате проведения инаугурации, в которых говорится о 19-м и 20-м числах мая и о 1 июня. Как известно, 19 мая в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий.

"Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится и к выбору украинцев, и позиции высшего законодательного органа. Для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада, поскольку это относится к ее компетенции. К моменту инаугурации нового Президента Петр Порошенко остается действующим главой государства и несет ответственность за ситуацию в стране, выполняя свои обязанности согласно духу и букве Конституции.

Украина - это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти - это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно европейской традиции, так как это принято в демократических странах...", - говорится в заявлении.

Также в публикации говорится, что в команде Порошенко "не воспринимают никаких претензий Зеленского относительно затягивания инаугурации". Также АП подтвердила приглашение провести встречу между действующим главой государства и избранным президентом.

"Вместе с тем считают положительным сам факт того, что избранный президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой и хотя бы в чем-то продемонстрировал свою позицию... Возможно даже без консультаций с их общим адвокатом", - заявили в АПУ.

Петр Порошенко (Фото: РБК-Украина)

"Читала, что когда Клинтон передавал дела Обаме накануне инаугурации, то для них соорудили специальный шатер для отдыха, так 2 недели они работали день и ночь. А здесь что же?! Получается, Порошенко приглашает Зеленского, чтобы тот заявился хотя бы чем-нибуть поинтересоваться? Господи, в какой переплет мы попали, благодаря "приколистам";

Скрин комментариев (facebook.com/president.gov.ua)

"Утонченный стеб, мое уважение";

Скрин комментариев (facebook.com/president.gov.ua)

"Тролляка, Петр Алексеевич, ой тролляка же... Кажется мне, даже после инаугурации этого непонятного чего, Порошенко останется тем, кто решает. Только я бы написал о номере не в Египте, а в Турции, это актуально";

Скрин комментариев (facebook.com/president.gov.ua)

"Наконец-то Супрун пишет посты Порошенко. Давно пора";

Скрин комментариев (facebook.com/president.gov.ua)

"Боже правый..."Номер в гостинице... шлюха... термос... эбонитовые палочки..." Люди, это ужасный сон? Умоляю, разбудите меня!"

Скрин комментариев (facebook.com/president.gov.ua)

"Украина - да, не номер в гостинице. Но действующий (пока) Президент ведет себя хуже, чем некоторые невоспитанные и неадекватные клиенты отелей. И Зеленский сделал достаточно справедливое и правильное, образное и понятное замечания. А у Порошенко продолжают хамить и упражняться в острословии, которое выглядит уже не просто глупым, а открыто хамским";

Скрин комментариев (facebook.com/president.gov.ua)

"Это позиция администрации Президента? Институции? Не пресс-службы политика, а устойчивой государственной институции? Речь в частности о предпоследнем абзаце. Really? Европейские традиции, говорите? Пока напоминает мелочную ссору на заднем дворе псарни";

"Уважаемая администрация президента, к сожалению, ваше мнение уже никого не интересует. Всем известно желание господина Порошенко говорить, говорить, говорить переговаривать и обещать, к сожалению, - это немного не то, что сейчас нужно народу Украины или, как минимум, 75% украинцев. Спасибо за работу, Вы уволены"...

Скрин комментариев (facebook.com/president.gov.ua)

Напомним, Владимир Зеленский в День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая посетил в Кривом Роге могилу своего деда-ветерана.

Также мы писали о том, что 8 мая Владимир Зеленский в День памяти и примирения почтил память всех, кто погиб за Украину в годы Второй мировой войны и показал фото вместе со связной в УПА и ветераном советской армии, чей сын погиб на Донбассе, защищая нашу страну от оккупантов. На кадре участники Второй мировой войны улыбаются и пожимают друг другу руки.